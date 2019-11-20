Bursalı ünlü iş adamı tutuklandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bursalı ünlü iş adamı tutuklandı

İHA

Bursa'da Yüksekoba İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Halil Özyürek tutuklandı.

Bursalı ünlü iş adamı tutuklandı

Bursa'da Yüksekoba İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Halil Özyürek tutuklandı.
Millet Mahallesi, Yunuseli ve Hasanağa bölgesinde çok sayıda konut projesi bulunan inşaat firması bir süredir projelerini durdurdu. Maket üzerinden sözleşmelerle konut alan çok sayıda kişi Bursa Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Bursaspor'da daha önce yöneticilik yapan Özyürek, 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. 48 müşteki ve Özyürek mahkemede ifade verdi. Duruşmanın ardından mahkeme heyeti, Özyürek'in tutuklanmasına, kardeşi Murat Özyürek hakkında ise yakalama kararı çıkarttı.

BURSA

20 Kasım 2019 Çarşamba

  • İMSAK 06:20
  • GÜNEŞ 07:47
  • ÖĞLE 12:54
  • İKİNDİ 15:28
  • AKŞAM 17:51
  • YATSI 19:14
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

35 yaş mağdurları haklarını arıyor
YEREL HABERLER 35 yaş mağdurları haklarını arıyor
İznik semalarında uçan helikopterin esrarı çözüldü
YEREL HABERLER İznik semalarında uçan helikopterin esrarı çözüldü
Bursa'nın hava kalitesi mercek altına alındı Bursa'nın hava kalitesi 2015'e göre yüzde 20 iyileşti Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı Selçuk Yalçın: "Son 5 yılda çok önemli çalışmalarla ciddi iyileşmeler olsa da hala istenilen seviyede değiliz"
YEREL HABERLER Bursa'nın hava kalitesi mercek altına ...
Kuraklık sebebiyle İznik gölünde adacıklar oluştu
YEREL HABERLER Kuraklık sebebiyle İznik gölünde adacıklar oluştu
Betül, devletten aldığı destekle çiftlik kurdu
YEREL HABERLER Betül, devletten aldığı destekle çiftlik kurdu
Başkan Kanar 14 milyonluk müjdeyi Ankara'dan verdi
YEREL HABERLER Başkan Kanar 14 milyonluk müjdeyi Ankara'dan verdi
(Özel) Emekli imam 3 üniversite bitirdi, aileden herkesi üniversite mezunu yaptı
YEREL HABERLER (Özel) Emekli imam 3 üniversite bitirdi, aileden ...
Apple'ın açığını bulan Bursalı gence, belediyeden burs
YEREL HABERLER Apple'ın açığını bulan Bursalı gence, belediyeden ...
(Özel) Altın işlemeli 218 yıllık kılıcı otomobil fiyatına satışa çıkarttı Görenlerin hayran kaldığı kılıcı 10 bin dolara satıyor
YEREL HABERLER (Özel) Altın işlemeli 218 yıllık kılıcı otomobil ...
(Özel) 51 yıllık çift bütün organlarını bağışladı
YEREL HABERLER (Özel) 51 yıllık çift bütün organlarını bağışladı
(Özel) Panorama 1326 Fetih Müzesi’nde Osmanlı Devleti’nin ilk akçesi basılıyor
YEREL HABERLER (Özel) Panorama 1326 Fetih Müzesi’nde Osmanlı ...
Tartıştığı eşini bacağından bıçakladı
YEREL HABERLER Tartıştığı eşini bacağından bıçakladı
Tartıştığı eşini bıçakladı
YEREL HABERLER Tartıştığı eşini bıçakladı
Yalçın Koşukavak: Ne kadar birlikte hareket edersek o kadar güçlüyüz
YEREL HABERLER Yalçın Koşukavak: Ne kadar birlikte hareket edersek o ...
Yalçın Koşukavak: “Taktiksel detayları sahaya yansıtırsak kazanacağımıza inanıyorum” Bursaspor, Keçiörengücü hazırlıklarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Yalçın Koşukavak: “Taktiksel detayları sahaya ...
Bursa Valiliği'nden kış lastiğiyle ilgili açıklama
YEREL HABERLER Bursa Valiliği'nden kış lastiğiyle ilgili açıklama
6 parçaya ayrılmış köpek ölüsüyle ilgili 'satanist ayini' iddiası
YEREL HABERLER 6 parçaya ayrılmış köpek ölüsüyle ilgili 'satanist ...
Antibiyotik her derde deva değildir
YEREL HABERLER Antibiyotik her derde deva değildir
ÜÇGE Saturn raf sistemlerine Design Turkey’den çifte ödül
YEREL HABERLER ÜÇGE Saturn raf sistemlerine Design Turkey’den çifte ...
Ormandaki kaçak inşaat yerle bir edildi
YEREL HABERLER Ormandaki kaçak inşaat yerle bir edildi
Yenişehir sporun ve sporcunun başkenti olacak
YEREL HABERLER Yenişehir sporun ve sporcunun başkenti olacak
Spor Bakanlığı, Bursa için kesenin ağzını açtı
YEREL HABERLER Spor Bakanlığı, Bursa için kesenin ağzını açtı
Albay Vatansever’den Dündar’a ziyaret
YEREL HABERLER Albay Vatansever’den Dündar’a ziyaret
Gemlik Belediyesi’nden emniyet ve jandarmaya destek
YEREL HABERLER Gemlik Belediyesi’nden emniyet ve jandarmaya destek
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X