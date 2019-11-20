Apartmanda yangın paniği; Mahsur kalanları itfaiye kurtardı

BURSA'da 6 katlı apartmanın bodrum katındaki depoda, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Apartmanın dumanla kaplanmasıyla, evlerinde mahsur kalanları, itfaiye ekipleri sepetli araçla kurtardı. Dumandan etkilenen 3'ü çocuk 8 kişi hastanede tedaviye alındı.

Saat 11.30 sıralarında, merkez Yıldırım ilçesi Kurtuluş Caddesi'ndeki 6 katlı apartmanın bodrum katındaki depoda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları fark edenler durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi, yangına müdahale etti. Yoğun dumandan etkilenen apartman sakinlerinden 3'ü çocuk 8 kişi olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Apartmanın yoğun dumanla kaplanmasıyla evlerini boşaltamayan 2 kişi, itfaiye ekibinin sepetli aracıyla kurtarıldı. Yangın, 1 saatlik müdahalenin ardından tamamen kontrol altına alındı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.



BURSA 20 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:20

GÜNEŞ 07:47

ÖĞLE 12:54

İKİNDİ 15:28

AKŞAM 17:51

YATSI 19:14

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.