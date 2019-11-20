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Rafet Elçi: “Sanat Allah içindir”

İHA

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Bursa Edebiyat ve Yazı Akademisi' programına konuk olan şair ve yazar Rafet Elçi, "Sanat Allah içindir" dedi.

Rafet Elçi: “Sanat Allah içindir”

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Bursa Edebiyat ve Yazı Akademisi’ programına konuk olan şair ve yazar Rafet Elçi, “Sanat Allah içindir” dedi.
Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından Tayyare Kültür Merkezi’nde düzenlenen ‘Bursa Edebiyat ve Yazı Akademisi’nin bu haftaki konuğu şair ve yazar Rafet Elçi oldu. ‘Edebiyat ve felsefe’ konulu bir sunum yapan Rafet Elçi, edebiyatta felsefe gerekli midir sorusuna cevap verdi. Felsefenin kendisinin dâhil olduğu her şeyi yükselten bir değer olduğunu ifade eden Elçi, “Bir edebiyat metninde felsefe ehliyetle kullanılmışsa o metin benim kanaatimce diğer eserlerden daha yüksektir” dedi.
Sunumunun sonunda okurlarının merak ettiği soruları da cevaplayan Elçi, “Sanat ne içindir’ sorusu üzerine şunları söyledi:
“Bence sanat Allah içindir. Meselâ Mısır’da hiyeroglifleri insanlar yerin altında yapıyordu. Ölünün mezarını süslüyorlar, kimse görmeyecek, üstelik de saklıyorlar. Bir Firavun gömüldüğü zaman mezarının etrafı resimlerle, yazılarla süsleniyor ve sonra kapanıyor ve gizleniyor. Hiç kimse görmeyeceği halde ülkenin en büyük sanatçılarını getiriyorlar ve en büyük sanat eserlerini yerin altına gömüyorlar. Bu adamlar bu eserlerin Firavun tekrar dünyaya geldiği zaman göreceğini düşünerek ya da sahte tanrıların göreceğini düşünerek yapıyorlardı. Niye Allah içindir, yaratan içindir diyorum? Çünkü bazen yazmış olduğunuz şeyi dünyada bir tek kişinin bile anlayacağından şüphe ettiğiniz durumlar oluyor. Düşünün, adada kaldınız. Bir daha dönme umudunuz yok. Sanat eseri vermeyi bir mecburiyet olarak gören adam kimin için yapıyor o sanat eserini? Heykeltıraş düşünün meselâ, ağaçlardan bir şeyler yontuyor. Bence hâlâ birinin kendini izlemeye devam ettiğini düşünerek yapıyor”.

BURSA

20 Kasım 2019 Çarşamba

  • İMSAK 06:20
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