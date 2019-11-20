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Marmarabirlik’ten 81 milyon liralık ödeme

İHA

20192020 ürün alım kampanyasında 42 bin 500 ton ürün alım miktarı ve 340 milyon liralık alım bütçesi yapan Marmarabirlik, ürün bedellerini ödemeye devam ediyor. Ürün alımlarına 21 Ekim’de başlayan Marmarabirlik’te 21 bin ortaktan bugüne kadar 27 bin ton alım yapıldı. Ortaklara teslim ettikleri ürün bedellerinin yüzde 50’si karşılığı olarak 81 milyon lira 21 Kasım Perşembe günü ödenmiş olacak.
Ürün alımlarının planlandığı şekilde devam ettiğini belirten Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, "Bugüne kadar 210 milyon liralık bedelle 27 bin ton ürün alımı yapıldı. Ortaklarımıza son hesap kesim tarihi olan 15 Kasım itibarı ile teslim ettiği ürün bedellerinin yüzde 50’sinin karşılığı olarak, 21 Kasım Perşembe günü 81 milyon lira ödenmiş olacak” dedi.
Marmarabirlik Yönetim Kurulunun aldığı karar doğrultusunda 180230 tane arası ürün ve yağlık zeytinin azami teslimat miktarının dışına çıkarıldığını belirten Başkan Asa, “Marmarabirlik 380 kalibre ezmelik ürünü 4,20 liraya, yağlık zeytini 4 liraya alırken, Marmarabirlik dışında diğer alıcılar ise 280 kalibre ürünü piyasada 4 liraya almaktadırlar. Marmarabirlik’de aynı kalibredeki ürünün fiyatı 6.90 liradır. Bunun ortaklarımız tarafından çok iyi analiz edilmesi gerekir" ifadelerini kullandı.
Marmarabirlik’i koruma ve ayakta tutma görevlerinin olduğunu belirten Asa, "Öz kaynakların çok iyi değerlendirilmesi ve israf edilmemesi gerekir. 2010 yılından bugüne öz kaynakların doğru zaman ve yerde kullanılması, yakaladığımız başarının en önemli sebebidir. Marmarabirlik’in nereden nereye geldiğini ortaklarımız çok iyi bilmektedir. Geçmişi unutmadan ortaklarımızı kooperatiflerine sahip çıkmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.
Ortaklardan daha çok ürün alabilmek ve refah seviyelerini artırmak üzere birçok yatırım yaptıklarını ve projeleri bir bir hayata geçirdiklerini vurgulayan Başkan Asa, şunları söyledi:
"Marmarabirlik eşik atlamıştır. Bunu da yapılan yatırımlardan görebiliriz. Marmarabirlik'in depolama kapasitesini 5055 bin tonlardan 80 bin tonlara çıkarmış bulunmaktayız. Entegre tesislerimizin ambalajlı üretim olarak, yıllık kapasitesi de 30 bin tonlardan 55 bin tonlara çıkarılmıştır. Böylelikle Marmarabirlik daha çok ürün alan daha çok ürün satan bir kurum haline gelmiştir. 2023 vizyonumuzla ambalajlı olarak yılda 50 bin ton ürün satmayı hedefliyoruz. 2010’dan bugüne kota uygulanmadı. Bu yılın şartlarına göre ürün alım politikalarımız doğru ilerliyor. Bugün serbest piyasa koşullarına baktığımızda Marmarabirlik fiyatlarının üzerinde fiyatla ürün alınmadığını, diğer alıcıların Marmarabirlik fiyatlarının 2 lira altında fiyatla ürün aldığını görmekteyiz. Bu da Marmarabirlik yönetim kurulunun her zaman ortaklarının yanında olduğunun bir göstergesidir.”
Asa, “Bugüne kadar genelde üretici odaklı alım yapıldı. Yani üreticimiz bize hangi kalibreyi uygun gördüyse onu getirdi. 2010 öncesi son beş yıl ortalamasına göre yüzde 80 satış artışı gerçekleşmiştir. Ortaklarımız bizden bu miktarının daha da üzerinde bir satış yapılmasını istiyorlarsa, satış odaklı ürün alımı yapılması gerekir. Kısaca Marmarabirlik’in ihtiyacı olmayan ürünü değil, tüketici talepleri doğrultusunda ihtiyacı olan ürünü alması gerekir. İhtiyaç fazlalığı ürünü alırsanız nasıl satacaksınız” diye konuştu.

BURSA

20 Kasım 2019 Çarşamba

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