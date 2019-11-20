Kaymakama sürpriz doğum günü Aniden odaya giren gazetecileri gören kaymakamlar ne yapacağını şaşırdı

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Muhabirlerin sürpriz doğum günü kutlaması Bursa Yenişehir Kaymakamı Suat Seyitoğlu’nu şaşkına çevirdi.

Bursa’nın Yenişehir Kaymakamı Suat Seyitoğlu’na muhabirlerden doğum günü sürprizi yapıldı. Orhangazi Kaymakamı Yalçın Yılmaz, İznik Kaymakamı Bülent Bayraktar, Orhangazi Emniyet Müdürü Halis Erdoğan ile makamında toplantı halinde olan Yenişehir kaymakamı Suat Seyitoğlu, doğum günü pastası ile odaya giren gazetecileri görünce şaşkınlığını gizleyemedi.

BURSA 20 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:20

GÜNEŞ 07:47

ÖĞLE 12:54

İKİNDİ 15:28

AKŞAM 17:51

YATSI 19:14

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