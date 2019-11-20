Çocuklar zeytin toplama heyecanı yaşadı

Bursa Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü etkinlikleri kapsamında koruma ve bakım altında bulunan çocukları zeytin toplama hasadına götürdü. Zeytinin dalından sofralara kadar olan yolculuğuna şahit olan çocuklar unutulmaz bir gün yaşadı.

Gemlik ilçesinin Katırlı Mahallesi'ndeki zeytinliklere giden çocuklar, çiftlerden zeytin hakkında bilgi aldı. Yer sahipleri ve işçilerle birlikte öğle yemeği yiyen çocuklar, daha sonra fabrikaya yaptıkları ziyarette zeytinin, zeytinyağı oluşumuna şahit oldu.

Unutulmaz bir güne şahit olan çocuklara çeşitli hediyeler de takdim edildi.

BURSA 20 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:20

GÜNEŞ 07:47

ÖĞLE 12:54

İKİNDİ 15:28

AKŞAM 17:51

YATSI 19:14

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.