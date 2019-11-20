Gemlikli annelerden kader mahkûmu annelere destek

Gemlik Kent Konseyi Kadın Meclisi, tutuklu annelerin çocuklarına yardımda bulundu.

Gemlik Kent Konseyi Kadın Meclisi, ilçe genelindeki okullar ve yardımseverlerden topladıkları oyuncak ve giyim malzemelerini, Yenişehir Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda annelerinin yanında kalan çocuklara teslim etti. Kanuna göre 06 arasındaki çocuklar, annelerinin tutukluluğu boyunca yanlarında kalabiliyor. Altı yaşını dolduran çocuklar varsa akrabalarının yanına, yoksa Çocuk Esirgeme Kurumu korumasına geçiyor.

Ziyarette konuşan Gemlik Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Mürüvvet Günay, çağrılarına cevap vererek yardım kampanyasına destek olanlara teşekkür etti. Kadın Meclisi’nin gerek sosyal gerek kültürel alanda pek çok çalışma gerçekleştirdiğini belirten Günay, “çalışmalarımızda kadınlara temas etmek, dertlerine ortak olarak sorunlarına çözüm bulmak istiyoruz. Bu çalışmamızda da ilçemizden temin ettiğimiz yardım malzemelerini Yenişehir Kadın Kapalı Cezaevi’ne teslim ettik. Burada çocuklarımız ile bir araya geldik, onlarla güzel vakit geçirdik. Bizlere destek olan başsavcımız ve cezaevi müdürümüze de teşekkür ediyoruz. Çocuklarımızın yüzlerindeki o mutlu gülümsemeyi görmek bizim için en önemli şeydir” dedi. 25 Kasım gününün Kadına Karşı Şiddete Yönelik Mücadele Günü olduğunu hatırlatan Günay, “24 Kasım Pazar günü, Zeytin Dalı Meydanı’nda kadına şiddeti anlatan bir gösterimiz olacak. Bu gösterimize bütün Gemliklileri bekliyoruz” şeklinde konuştu.

BURSA 20 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:20

GÜNEŞ 07:47

ÖĞLE 12:54

İKİNDİ 15:28

AKŞAM 17:51

YATSI 19:14

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.