Eşiyle tartıştıktan sonra eve dönmeyen kişi, ekiplerce aranıyor

BURSA'da, dün akşam saatlerinde eşi ile tartıştıkan sonra bir daha eve dönmeyen Mehmet Ali Koldaş (49), arama-kurtarma ekiplerini alarma geçirdi. Ekipler, Koldaş'ı bulmak için geniş çaplı arama başlattı.

Bursa'nın İznik ilçesi Göllüce Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Ali Koldaş, dün akşam saatlerinde eşi ile tartıştı. Tartışmanın ardından evden çıkan Koldaş, bir daha evine dönmedi. Durumdan şüphelenen aile, jandarma ve polis ekiplerine haber verdi. Bölgeye gelen Jandarma Arama Kurtarma, AFAD, NAK, İHH ve ANDA ekipleri, dün saat 19.00 sıralarında evden çıkarak bir daha dönmeyen Koldaş'ı bulmak için arama çalışması başlattı. Ekipler, 1 çocuk babası Koldaş'ın gidebileceği bölgelerde geniş çaplı arama yapıyor.



BURSA 20 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:20

GÜNEŞ 07:47

ÖĞLE 12:54

İKİNDİ 15:28

AKŞAM 17:51

YATSI 19:14

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.