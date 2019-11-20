Otomobil ile çarpışan motosikletteki çift, yaralandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, otomobil ile çarpışan motosikletteki karı- koca, 20 metre sürüklenerek ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde meydana geldi. İnegöl'den Alanyurt'a seyir halinde olan Sezgin K. (26) yönetimindeki plakasız motosiklet, iddiaya göre iş yerinden caddeye çıkan Vedat G. yönetimindeki 16 U 1648 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yaklaşık 20 metre sürüklenen motosiklet sürücüsü Sezgin K. ile arkasındaki eşi Havva K. (27), yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan çift, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı çiftin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



BURSA 20 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:20

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