Bursa’da kapıcı ve yönetici kavgasında baltalar konuştu: 1 polis yaralı Bursa’da apartman yönetim toplantısı kanlı bitti

Bursa’da bir apartmanın yönetim toplantısında çıkan kavgada kapıcı ile yönetici arasında kavga çıktı. Kavgada bir polis memuru bıçak ve balta ile yaralandı.



Olay, akşam saatlerinde Yıldırım ilçesi Erikli Mahallesi'nde bulunan 15 katlı apartmanın yönetim toplantısında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 15 haneli bir apartmanın toplantısında, apartman yöneticisi ile kapıcısı arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle kapıcı N.A. ve oğlu olduğu öğrenilen Y.E.A., babasıyla birlikte eline aldıkları bıçak ve baltayla, yöneticiye saldırdı. Kavgayı ayırmak için araya giren apartman sakini ve polis memuru Faruk B., N.A. ile Y.E.A., tarafından bıçak ve baltayla yaralandı. Polis memuru Faruk B.’nin aldığı balta ve bıçak darbeleriyle karnında, yüzünde ve bacağında kesikler oluştu.Faruk B., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Bölgeye gelen polis ekipleri, şüpheli N.A. ile oğlu Y.E.A.'yı gözaltına aldı. Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.

BURSA 20 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:20

GÜNEŞ 07:47

ÖĞLE 12:54

İKİNDİ 15:28

AKŞAM 17:51

YATSI 19:14

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.