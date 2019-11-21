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Eşinin kazada ölmesiyle ilgili yargılanan sanık için akıl sağlığı raporu istendi

DHA

BURSA'nın Mudanya ilçesinde, kullandığı otomobilin uçurumdan yuvarlanması sonucu eşi Esra Aşlar'ın yaşamını yitirmesiyle ilgili tutuklu yargılanan, CHP İl eski Başkanı Hakan Aşlar'ın oğlu Batuhan Aşlar'a verilen ömür boyu hapis cezası, Yargıtay tarafından bozuldu. Karar üzerine, Aşlar'ın cezai ehliyetinin olup olmadığıyla ilgili İstanbul Adli Tıp Genel Kurulu'ndan rapor beklenmesine karar verildi. 

BURSA'nın Mudanya ilçesinde, kullandığı otomobilin uçurumdan yuvarlanması sonucu eşi Esra Aşlar'ın yaşamını yitirmesiyle ilgili tutuklu yargılanan, CHP İl eski Başkanı Hakan Aşlar'ın oğlu Batuhan Aşlar'a verilen ömür boyu hapis cezası, Yargıtay tarafından bozuldu. Karar üzerine, Aşlar'ın cezai ehliyetinin olup olmadığıyla ilgili İstanbul Adli Tıp Genel Kurulu'ndan rapor beklenmesine karar verildi. 
Mudanya ilçesinde, 2009 yılının Kasım ayında meydana gelen kazada, CHP İl eski Başkanı Hakan Aşlar'ın oğlu Batuhan Aşlar'ın kullandığı otomobil, uçurumdan yuvarlandı. Kazada araçta bulunan Batuhan Aşlar'ın eşi Esra Aşlar, yaşamını yitirdi. Kaza sonrası gözaltına alınan Batuhan Aşlar, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Aşlar hakkında, Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, eşinin ölümüne neden olduğu suçlamasıyla dava açıldı. Davada, Aşlar ile ilgili 2011 yılında verilen beraat kararı, Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından bozuldu. Yüksek mahkemece suçun, 'kasten adam öldürmek' olarak değerlendirilmesi istendi. Bunun üzerine sanık Aşlar, 2014 yılında ömür boyu hapis cezasına çarptırılıp, tutuklandı. Yapılan itirazların ardından Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nce sanık hakkında verilen karar, akıl sağlığıyla ilgili Uludağ Üniversitesi ve İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporların çelişkili olduğu gerekçesiyle bozuldu. 
SANIK AVUKATI: İNTİHAR GİRİŞİMİ DEĞİL KAZA
Yeniden tutuklu olarak yerel mahkemede yargılanmasına başlanan Batuhan Aşlar'ın dosyası, İstanbul Adli Tıp Genel Kurulu'na, bu defa raporlar arasındaki çelişkinin giderilmesi ve cezai ehliyetinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi amacıyla yollandı. Tutuklu sanık Aşlar'ın, Yargıtay tarafından verilen ikinci bozma kararının ardından Bursa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Aşlar, duruşmada, mahkemenin ilk kararında olduğu gibi yine beraatini beklediğini söyledi. Sanık avukatları ise çift arasında sıkıntı olmadığını, olayın intihar girişimi değil trafik kazası olduğunu savunup, tahliye talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, sanık Batuhan Aşlar'ın tutukluluk halinin devamına, Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek raporun beklenmesine karar vererek, duruşmayı aralık ayına erteledi. 

BURSA

21 Kasım 2019 Perşembe

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