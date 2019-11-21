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Bizim Bahçe’de hayat var

İHA

Nilüfer Belediyesi, engelliler ve yakınlarına ücretsiz tatil imkanı sunmak üzere yapılan "Bizim Bahçe Engelsiz Sosyal Yaşam Merkezi" ile takdir topluyor.

Bizim Bahçe’de hayat var

Nilüfer Belediyesi, engelliler ve yakınlarına ücretsiz tatil imkanı sunmak üzere yapılan “Bizim Bahçe Engelsiz Sosyal Yaşam Merkezi” ile takdir topluyor.
Sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini sergileyen Nilüfer Belediyesi’nin 2016 yılında Alaaddinbey Mahallesi’nde hizmete açtığı Bizim Bahçe Engelsiz Sosyal Yaşam Merkezi ilgi görüyor. Engelli birey ve yakınlarının faydalanabildiği Bizim Bahçe, bütün engel gruplarına uygun 5’er kişilik 7 ahşap evden oluşuyor. Açık ve kapalı spor alanı, engelliengelsiz çocukların kullanımına uygun oyun parkı ve yürüyüş alanına sahip olan Bizim Bahçe, her yaştan engelli ve yakınına hitap ediyor. Yeni dostlukların kurulduğu, katılımcıların sosyalleştiği Bizim Bahçe’de yılın her mevsimi ayrı güzellikte geçiyor. Şehrin stresinden ve gürültüsünden uzak, doğal ve sâkin bir ortamda kısa süreli tatil yapma imkânı bulan engelliler, Bizim Bahçe’de şu sıralar aileleriyle birlikte sonbaharın keyfini çıkarıyor. Bizim Bahçe’de huzur bulduklarını belirten aileler, memnuniyetlerini dile getirerek, bu tür projelerin yaygınlaşması gerektiğini vurguladı.
Bizim Bahçe’de aile sıcaklığında keyifli zaman geçirdiklerini söyleyen Aysel Sakin isimli vatandaş, “Burada her şey en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş. Odasından banyosuna kadar engellilerin kullanımına uygun şekilde yapılmış. Burada aile ortamı var. Yıllardır tatile çıkamıyorduk. Burası çok iyi geldi. Çocuklarımız ve yakınlarımız buraya gelmek için sabırsızlanıyor” dedi.
Osmangazi ilçesinde ikamet etmelerine rağmen hizmetten faydalanabildiklerini ifade eden Emine Uçar da, Bizim Bahçe’de katılımcılara tüm imkânların sunulduğunu söyledi. Çocuklarıyla birlikte her yıl Bizim Bahçe’ye geldiklerini söyleyen Uçar, “Çocuklarımız burada gönüllerince eğleniyor. Bu hizmetin devamını ve yaygınlaşmasını diliyorum. Buradaki ailelerle ortak yönlerimiz olduğu için birbirimizi çok iyi anlıyoruz. Dayanışma içinde zaman geçiriyoruz” şeklinde konuştu.
İnsan odaklı projelerle Nilüfer’de engelleri ortadan kaldırdıklarını belirten Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, toplumun her kesiminden yurttaşa eşit hizmet götürmeyi hedeflediklerini ifade etti. Bizim Bahçe’nin Türkiye’de örnek projelerden biri olduğunu altını çizen Başkan Erdem, “Engelli bireyler burada hem ailesi ve yakınlarıyla tatil yapma imkânı buluyor hem de yeni arkadaşlıklar ediniyor” dedi.
Açıldığı günden bu yana 2 bin 89 kişiyi ağırlayan Bizim Bahçe Engelsiz Sosyal Yaşam Merkezi, Nilüfer’in yanı sıra bütün Bursa’ya hizmet veriyor. Bursa’nın çeşitli ilçelerinden gelen aileler, belirlenen programa göre bir hafta boyunca Bizim Bahçe’de kalabiliyor. Merkezden yararlanmak isteyen engelliler ve beraberlerindeki yakınları, yüzde 40 ve üzeri engelli sağlık kurulu raporuyla başvuru yapabiliyor. Başvurular, Nilüfer Belediyesi’nin 444 16 03 numaralı çağrı merkezinden veya dilekçe yoluyla alınıyor. Her aile, üçer aylık dönemlerle Bizim Bahçe’den faydalanabiliyor. Daha çok vatandaşa hizmet verilebilmesi amacıyla rezervasyon süreleri 7 gün ile sınırlandırılan Bizim Bahçe’de kayıtlar başvuru sırasına göre işleme sokuluyor.

BURSA

21 Kasım 2019 Perşembe

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