Hayata tutunan minikler bir araya geldi

Özel Hayat Hastanesi tarafından “Dünya Prematüre Günü” dolayısıyla düzenlenen programa prematüre doğumla hayata gözlerini açan çocuklar ve aileleri katıldı.

Prematüre çocuklar, Dünya Prematüre Gününde bir araya geldi. Çeşitli yaşlardaki çocukların aileleriyle birlikte katıldığı etkinlikte; Özel Hayat Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ahmet Özkul, Yenişehir Kaymakamı Suat Seyitoğlu, hastane yöneticileri, doktorlar ve hemşireler katıldı. Mor renkle süslenen salonda misafirlere hitap eden Dr. Ahmet Özkul, hastaneleri bünyesinde 35 prematüre doğumun gerçekleştiğini söyledi.

Dr. Özkul, “Bu salonda çok misafirler ağırladık ama hepsinden en kıymetlisi prematüre çocuklarmış. Bu çocuklarımızla karşılaşınca keyif aldım. Hayatın içerisinde çocuk sahibi olmak oldukça önem arz ediyor” dedi.

Erken doğumla dünyaya gözlerini açan çocukların mürüvvetlerini de görmenin de nasip olmasını dileyen Dr. Ahmet Özkul, “35 prematüre bebek dünyaya gelmiş hastanemizde, evlatlarımız burada. Bu bebeklerle birlikte böyle bir tören yaptık. Güzel ve bir o kadar da önemli bir birliktelik. İnşallah bu yavrularımızın mürüvvetlerini de görmek bizlere nasip olur. Bugün burada oluşan tablo hastanemiz adına da çok kıymetli bir tablo” diye konuştu.

Kaymakam Suat Seyitoğlu ise, “Hastaneye ziyaret vesileyle gelmiştim. Ama böyle bir faaliyetin düzenlendiğini duyunca aranızda olmak istedim. Şanslı anneler ve babalarsınız. Çünkü Allah, bu güzel evlatları sizlere bağışladı ve büyüttünüz. Prematüre bebekler çok zeki oluyorlar, biliyorsunuz. Hastanemiz en çok doğumun yapıldığı hastanelerimizden biri. Prematüre noktasında da farkındalık oluşturmuşlar, kendilerine teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından hazırlanan pasta, aileler ve törene katılanlar tarafından kesildi.

BURSA 21 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:21

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