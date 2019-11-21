Yeşim’e Amerikan Şirketler Derneği’nden anlamlı ödül

Amerikan Şirketler Derneği’nin bu yıl ilkini organize ettiği törende Yeşim Tekstil, bir ABD şirketi ile ortaklık yaparak Türkiye’den ihracata en çok katkıda bulunan Türk şirketi kategorisinde ödüle lâyık görüldü. Yeşim bu ödüle dünyanın önde gelen spor giyim markası Nike ile gerçekleştirdiği iş birliği ile uzandı.

Türkiye ve ABD arasındaki ikili ticaret ve yatırımların daha da geliştirilmesi maksadıyla 2004 yılında kurulan Amerikan Şirketler Derneği, 15. kuruluş yıldönümünde 19 Kasım 2019 Salı günü İstanbul RitzCarlton Otel’de gerçekleştirdiği özel gecede kamu ve özel sektör temsilcilerini bir araya getirdi. Bu yıl ilk kez düzenlenen ve iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin gelişmesine katkıda bulunan şirketlerin, kişilerin ve projelerin ödüllendirilmesini amaçlayan “AmCham Ödülleri” kapsamında 7 kategoride ödüller verildi. Gecede ödüller, TürkiyeABD kamu ve iş dünyasından temsilciler, akademisyenler ve Türk ekonomi basınının önde gelenisimlerinden oluşanjüri heyeti tarafından takdim edildi.

Ödül süreci kapsamında Türk firmalarının ABD’li ortaklarıyla küresel tedarik zincirinde değer yaratarak Türkiye ekonomisine katkı sağlamaları konu başlığına odaklanan Amerikan Şirketler Derneği,Yeşim Tekstil’in Nike ile uzun yıllara dayalı stratejik iş birliğini göz önünde bulundurarak, bu gayeye uygun bir şekilde çalışmalarını sürdüren Yeşim Tekstil’i ödüle lâyık gördü. Yeşim Tekstil adına ödülü Spor Giyim Satış Departmanı Direktörü Mazhar Kazancıoğlu alırken, Kazancıoğlu’na ödülü Jüri Üyesi Şelale Kadak takdim etti.

BURSA 21 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:21

GÜNEŞ 07:48

ÖĞLE 12:54

İKİNDİ 15:28

AKŞAM 17:51

YATSI 19:13

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.