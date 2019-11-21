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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kılavuz: “Türkiye, Bursa Uludağ Üniversitesi ile gurur duyacak”

İHA

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, "Kısıtlı bir bütçemiz var. Ancak şikâyet etmiyoruz. Eldeki imkânlar dahilinde çalışmaların en iyisini, en faydalısını yapmaya gayret edeceğiz. Akademisyenlerimizin kalitesi devlet, YÖK ve TÜBİTAK tarafından anlaşıldı. Ciddi destekler almaya başladık. Göreceksiniz 12 yıl içerisinde Bursa Uludağ Üniversitesi, Türkiye'nin gurur duyacağı başarılara imza atacak" dedi.

Kılavuz: “Türkiye, Bursa Uludağ Üniversitesi ile gurur duyacak”

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, “Kısıtlı bir bütçemiz var. Ancak şikâyet etmiyoruz. Eldeki imkânlar dahilinde çalışmaların en iyisini, en faydalısını yapmaya gayret edeceğiz. Akademisyenlerimizin kalitesi devlet, YÖK ve TÜBİTAK tarafından anlaşıldı. Ciddi destekler almaya başladık. Göreceksiniz 12 yıl içerisinde Bursa Uludağ Üniversitesi, Türkiye’nin gurur duyacağı başarılara imza atacak” dedi.
İş adamlarıyla bir araya gelen BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, üniversitenin kısıtlı bütçesine rağmen faydalı olacak çalışmalara imza atmak için gayret gösterdiklerini söyledi. Önceki ay açıklanan üniversite bütçeleri içerisinde Ege Üniversitesi ile birlikte en yüksek bütçe artışının kendi üniversitesi için yapıldığına işaret eden Rektör A. Saim Kılavuz; “Açıklanan rakam çok büyük gibi görünüyor. Ancak 662 milyon TL’nin yüzde 85’i personel giderlerine harcanacak. Bizim bütçe içerisinde yatırım için ayırabileceğimiz rakam 62 milyonu olacak. Bu rakam ile mevcut yatırımları ve acil müdahale edilmesi gereken eksikliklerimizi gidereceğiz. Bütçemiz kısıtlı olabilir, fakat biz elimizdeki imkânlar ile en iyisini, en faydalısını yapmaya gayret edeceğiz. Kesinlikle şikâyet etmiyoruz. Elimizdekilerle de güzel işler yapabiliriz. Genç ve dinamik bir ekibimiz var. Aralarında en yaşlısı benim. Bu yaşta ne kadar gayretli çalıştığımı gören ekibim, benden daha fazla gayretli çalışmaya özen gösteriyor. Görev süremizin sonunda geriye dönüp baktığımız zaman,Bursa Uludağ Üniversitesi’ne faydalı işler yapmış olmayı ve insanların bu çalışmaları takdir etmesini arzu ediyorum” diye konuştu.
Göreve tayin olduğunda öğrenci odaklı ve üniversitesanayi iş birliğine önem veren üniversite anlayışını hedef aldığını kaydeden Prof. Dr. A. Saim Kılavuz, “Öncelikle öğrencilerimizin uzak şehirlerde ve zor ortamlarda almamaları için 5 yıldır vazgeçilmiş olan yaz okulu uygulamasını geri getirdik. Bütünleme sınavlarını Temmuz ayına geri çektik. En önemlisi de öğrencilerin ulaşabileceği bir yönetim modelini ortaya koyduk. Sosyal medya ve diğer iletişim aletleri vasıtasıyla öğrenciler bize ulaşabiliyor. Taleplerini dinliyor, çözümler getirmeye gayret ediyoruz. Öğrencilerin hoşuna giden bir sistem oluşturduk. Ortamından memnun olan öğrenci, derslerine daha severek geliyor. Üniversite içerisinde daha mutlu oluyor. ÜniversiteSanayi işbirliği konusunda da özel bir çaba gösteriyoruz. Kentimizin önde gelen işadamlarıyla birlikte kısa adı KÜSİ olan KamuÜniversiteSanayi İşbirliği platformunu hayata geçirdik. Gönüllü sanayicilerimizden oluşan ÜSİGEM Gönüllü Çalışma Konseyi oluşturduk. Bu platformları ayda bir topluyor ve yapılacak projeler hakkında görüş alışverişinde bulunuyoruz. İnşallah üniversitesanayi işbirliği alanında da faydalı çalışmaları hayata geçireceğiz. Platform, katkı koymak isteyen tüm işadamlarımıza açık olacak. Herkesi destek olmaya davet ediyoruz” dedi.
“Hedefimiz ilk 10 içerisine girmek”
BUÜ’nün TÜBİTAK tarafından 2017 yılı içerisinde 6 yedek araştırma üniversitesinden biri olarak seçildiklerini kaydeden Rektör Kılavuz, önceki ay açıklanan üniversitelerin performans göstergeleri toplantısında kendilerine 2 yıllık bir karnenin verildiğini söyledi. Durumun pek iç açıcı olmadığının altını çizen Kılavuz, “Araştırma Üniversiteleri arasında 6 yedek üniversiteden biri seçilmiş olmamıza rağmen, geçmiş iki yıllık performansımızın iyi olmadığını gördük. Bursaspor ligden düştü. Biz de aynı akıbeti yaşamak istemiyoruz. Bunun için de canla başla çalışıyoruz. Ancak düşsek bile en kısa sürede hemen toparlanacak ve ait olduğumuz lige yükselmek için her türlü çabayı göstereceğiz. Hedefimiz 10 asil araştırma üniversitesi arasında yer almak. Bizim üniversitemizde ve akademisyenlerimizde bu donanım var. 6 aylık rektörlük dönemimde üniversitemizde görev yapan akademisyen arkadaşlarımızın ne kadar donanımlı ve ne kadar birikimli olduklarını gördüm. Bunu gittiğim her yerde aktardım. Sonunda devletimiz de, YÖK de, TÜBİTAK da görmüş olacak ki bizlere ciddi destekler sağlamaya başladılar. Göreceksiniz ki Bursa Uludağ Üniversitesi 12 yıl içerisinde çok önemli başarılara imza atacak. Türkiye’nin gurur duyacağı projeleri hayata geçirecek. Bu donanım ve bilgi birikimi üniversitemizde görev yapan tüm akademisyenlerimizde var. Üniversite yönetimimizdeki heyecan ve çalışma azmi ile inşallah çok güzel işler başaracağız. Bunu yaparken de Bursa kamuoyunun desteğine ihtiyaç duyuyoruz. Bizlere destek olursanız üniversitemizi hak ettiği yere getireceğiz” şeklinde konuştu.

BURSA

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