Jandarma 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nü unutmadı

Bursa İl Jandarma Komutanlığı anlamlı bir faaliyete imza attı.
Bursa İl Jandarma Komutanlığı tarafından 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü münasebetiyle çocuk evleri ziyaret edildi. Ziyaretten oldukça keyif alan çocukların mutluluğu objektiflere yansıdı.
BURSA
21 Kasım 2019 Perşembe
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