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10 yıl sonra yakalanan katil zanlısı suçlamaları kabul etmedi

İHA

Bursa'da 10 yıl önce defalarca bıçaklandıktan sonra yakılarak cesedi ormanlık alana atılan kadının cinayet zanlısı, suçlamaları kabul etmedi.

10 yıl sonra yakalanan katil zanlısı suçlamaları kabul etmedi

Bursa’da 10 yıl önce defalarca bıçaklandıktan sonra yakılarak cesedi ormanlık alana atılan kadının cinayet zanlısı, suçlamaları kabul etmedi.
16 Mart 2009 tarihinde jandarma bölgesi olan Nilüfer ilçesi Çalı Barajı yakınlarındaki ormanlık alanda meydana gelen olayda, bir kadın cesedi bulundu. 16 bıçak darbesinin ardından yakılarak öldürülen kadının kimliği teşhis edilemedi. Dosya daha sonra polise devredildi. Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği dedektifleri faili meçhul cinayetin zanlılarını bulmak için kolları sıvadı. Cesedin üzerinde yapılan adli tıp kurumu incelemelerini inceleyen dedektifler, cesedin üzerinden 2 erkek ve 1 kadına ait 3 ayrı DNA izi olduğunu gördü. Söz konusu DNA örneklerini polis kriminal laboratuvarına gönderen ekipler, yapılan eşleştirmede örneklerden birinin Bülent Ç.'ye ait olduğunu tespit etti. Yapılan araştırmada Bülent Ç.'nin cinayetin işlendiği dönemden önce Ayşegül K. adına kayıtlı bir telefon numarası ile sık sık görüştüğünü belirledi. Aileden alınan örnekler ile cesetten alınan örnekleri eşleştiren ekipler cesedin Ayşegül K.'ye ait olduğunu tespit etti.
Cesedin kimliğini tespit eden cinayet dedektifleri Bülent Ç.'nin peşine düştü. Polis, zanlının 1990 yılında öz babasını av tüfeğiyle öldürmekten cezaevine girdiğini, tehdit ve uyuşturucu suçlarından kaydı bulunduğunu, tahliye olduktan sonra da 2012 yılında Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde Hasan K.'yi 28 yerinden bıçaklayarak öldürdüğünü ve bu suçtan halen cezaevinde olduğunu belirledi.

İddiaları kabul etmedi
Bursa 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sanık hakkında “kasten öldürmek” suçundan ağırlaştırılmış müebbet, “yağma” suçundan ise 15 yıla kadar hapis cezasını talebiyle dava açıldı. Yargılanmasına devam edilen sanık ilk kez ifade verdi. İddiaları kabul etmeyen sanık, "8990 yılında işlemediğim suçtan cezavine girdim. Orada Hasan K. ile tanıştım. Hasan abi ile çok iyi arkadaşlığımız vardı. Hasan abinin 'Tutku' denilen gazinodan bir arkadaşı ile gönül ilişkisi vardı. Onunla kaçamakları olurdu. Araları bozulunca Tutku, Bursa'ya gitti. 2009 yılında beni aradı. Benden yardım istedi. Tutku, Bursa'ya benimle birlikte Hasan abinin geleceğini biliyordu. Arabam gece onlarda kaldı. Ardından sabah İzmir yolunda Hasan abi ile buluşup memlekete döndük. Ben cezaevindeyken polisler beni tehdit etti. Tutanakları imzalamadım. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Cinayetten haberim yoktur. Ayşegül K., Tutku ismini kullanıyordu. Benimle ilişkisi yoktur. Cinayeti Hasan abi işlemiş olabilir" dedi.
Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına, HTS kayıtlarının incelenmesine, şahitlerin dinlenip, eksikliklerin giderilmesine karar verip duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

BURSA

21 Kasım 2019 Perşembe

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