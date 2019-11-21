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Bursa'daki orman yangınında 10 dönümlük alan zarar gördü

DHA

BURSA'da, çıkan orman yangınında 10 dönümlük alan zarar gördü. 
Merkez Osmangazi ilçesi Yiğitali mevksindeki ormanlık alanda, saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Ormandan dumanların yükseldiğini gören çevre sakinleri, itfaiyeye haber verdi. Bunun üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 6 arazöz, 4 tanker ve 25 kişilik ekip sevk edildi. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, arazözlerin bölgeye ulaşabilmesi için ağaçları motorlu testereyle keserek yol açtı. 
Yangın, yaklaşık 2 saatlik müdahaleyle kontrol altına alınıp, söndürüldü. 10 dönüm alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

BURSA

21 Kasım 2019 Perşembe

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