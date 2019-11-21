Camide dua ettikten sonra hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Camide dua ettikten sonra hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı

DHA

BURSA'da girdikleri camide önce dua edip, ardından yardım kutusundaki paraları çalan Z.T. (18) ile B.S. (19) polis tarafından yakalandıktan sonra, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

BURSA'da girdikleri camide önce dua edip, ardından yardım kutusundaki paraları çalan Z.T. (18) ile B.S. (19) polis tarafından yakalandıktan sonra, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, öğle saatlerinde Osmangazi ilçesi Demirtaş Yeşilşehir Camii'nde meydana geldi. Camiye giren iki genç, dua ettikten sonra çevreyi kontrol etti, kimsenin olmadığını fark edince de yardım kutusundaki 150 lirayı çaldı.
Durumu fark eden cami görevlisi, polis ekiplerine haber verdi. Gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelilerin, iki farklı camide daha hırsızlık yapan Z.T. ile B.S. olduğunu belirledi. Şüpheliler, polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

BURSA

21 Kasım 2019 Perşembe

  • İMSAK 06:21
  • GÜNEŞ 07:48
  • ÖĞLE 12:54
  • İKİNDİ 15:28
  • AKŞAM 17:51
  • YATSI 19:13
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İTSO’nun dış ticaretteki rolü anlatıldı
YEREL HABERLER İTSO’nun dış ticaretteki rolü anlatıldı
Belediyeye yeni zabıta müdürü
YEREL HABERLER Belediyeye yeni zabıta müdürü
Camide dua ettikten sonra hırsızlık yapan şahıslar tutuklandı
YEREL HABERLER Camide dua ettikten sonra hırsızlık yapan şahıslar ...
Belediye personelinin masa tenisi heyecanı
YEREL HABERLER Belediye personelinin masa tenisi heyecanı
Osmangazi’den Ovaakça ve Panayır'da asfalt çalışması
YEREL HABERLER Osmangazi’den Ovaakça ve Panayır'da asfalt çalışması
Sinsi öksürük hayatınıza mal olmasın
YEREL HABERLER Sinsi öksürük hayatınıza mal olmasın
OSMEK kursiyerlerine KOAH semineri
YEREL HABERLER OSMEK kursiyerlerine KOAH semineri
Karacabey'e 8,5 milyonluk spor yatırımı müjdesi Spor yatırımlarında aslan payı Karacabey’in
YEREL HABERLER Karacabey'e 8,5 milyonluk spor yatırımı müjdesi Spor ...
Gemlik emniyetinden şehirler arası hırsızlık operasyonu
YEREL HABERLER Gemlik emniyetinden şehirler arası hırsızlık ...
10 yıl sonra çözülen cinayeti, öldürdüğü arkadaşının üzerine attı
YEREL HABERLER 10 yıl sonra çözülen cinayeti, öldürdüğü arkadaşının ...
Bursa'daki orman yangınında 10 dönümlük alan zarar gördü
YEREL HABERLER Bursa'daki orman yangınında 10 dönümlük alan zarar ...
Devrilen motosikletin sürücüsünün cinayete kurban gittiği ortaya çıktı
YEREL HABERLER Devrilen motosikletin sürücüsünün cinayete kurban ...
10 yıl sonra yakalanan katil zanlısı suçlamaları kabul etmedi
YEREL HABERLER 10 yıl sonra yakalanan katil zanlısı suçlamaları ...
Bursa'da narkotik operasyonu: 17 gözaltı
YEREL HABERLER Bursa'da narkotik operasyonu: 17 gözaltı
İŞKUR Genel Müdür Yardımcısı Bekir Aktürk: “Gençler iş beğenmediği için yönlendirdiğimiz iş yerlerine bile gitmiyor”
YEREL HABERLER İŞKUR Genel Müdür Yardımcısı Bekir Aktürk: “Gençler ...
Jandarma 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nü unutmadı
YEREL HABERLER Jandarma 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nü ...
Turizm merkezi kaçak yapılardan temizlendi Dağyenice Göleti’nin çevresindeki kaçak yapılar yıkıldı
YEREL HABERLER Turizm merkezi kaçak yapılardan temizlendi Dağyenice ...
Bu buluşmada 'iş' var
YEREL HABERLER Bu buluşmada 'iş' var
3 bin yıllık mağaraya, sprey boyalı saldırı
YEREL HABERLER 3 bin yıllık mağaraya, sprey boyalı saldırı
Kılavuz: “Türkiye, Bursa Uludağ Üniversitesi ile gurur duyacak”
YEREL HABERLER Kılavuz: “Türkiye, Bursa Uludağ Üniversitesi ile ...
Yeşim’e Amerikan Şirketler Derneği’nden anlamlı ödül
YEREL HABERLER Yeşim’e Amerikan Şirketler Derneği’nden anlamlı ödül
Yaşlı adamın ayağını kırıp kaçtı Ayağı kırılan yaşlı adam acı içinde kıvrandı
YEREL HABERLER Yaşlı adamın ayağını kırıp kaçtı Ayağı kırılan yaşlı ...
Eşinin kazada ölmesiyle ilgili yargılanan sanık için akıl sağlığı raporu istendi
YEREL HABERLER Eşinin kazada ölmesiyle ilgili yargılanan sanık için ...
Hayata tutunan minikler bir araya geldi
YEREL HABERLER Hayata tutunan minikler bir araya geldi
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X