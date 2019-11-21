Camide dua ettikten sonra hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı

BURSA'da girdikleri camide önce dua edip, ardından yardım kutusundaki paraları çalan Z.T. (18) ile B.S. (19) polis tarafından yakalandıktan sonra, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, öğle saatlerinde Osmangazi ilçesi Demirtaş Yeşilşehir Camii'nde meydana geldi. Camiye giren iki genç, dua ettikten sonra çevreyi kontrol etti, kimsenin olmadığını fark edince de yardım kutusundaki 150 lirayı çaldı.

Durumu fark eden cami görevlisi, polis ekiplerine haber verdi. Gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelilerin, iki farklı camide daha hırsızlık yapan Z.T. ile B.S. olduğunu belirledi. Şüpheliler, polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



BURSA 21 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:21

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