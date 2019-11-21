Karacabey'e 8,5 milyonluk spor yatırımı müjdesi Spor yatırımlarında aslan payı Karacabey’in

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Karacabey'e 8,5 milyonluk spor yatırımı müjdesi Spor yatırımlarında aslan payı Karacabey’in

İHA

Karacabey Belediyesi'nin 'sportif kent' hedefi doğrultusunda çalışmaları hızla sürerken, bir müjde de Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan geldi.

Karacabey'e 8,5 milyonluk spor yatırımı müjdesi Spor yatırımlarında aslan payı Karacabey’in

Karacabey Belediyesi’nin ‘sportif kent’ hedefi doğrultusunda çalışmaları hızla sürerken, bir müjde de Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan geldi.
Ankara temasları kapsamında Bakan Kasapoğlu ile görüşen Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Karacabey’e spor alanında 8,5 milyonluk yatırımların bakanlık desteğiyle yapılacağının müjdesini verdi. Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen ve Bursa protokolünün adeta çıkarma yaptığı Ankara buluşmasında; TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, İçişleri eski Bakanı Efkan Ala, Bursa Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Bursa milletvekilleri Ahmet Kılıç, Mustafa Esgin, Refik Özen, Osman Mesten, Muhammet Müfit Aydın, Zafer Işık, Emine Yavuz Gözgeç, Vildan Yılmaz Gürel, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve ilçe belediye başkanlarının yanı sıra; AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman ve AK Parti Karacabey İlçe Başkanı Ertem İşcan da yer aldı.

"Karacabey’imize hayırlı olsun"
Başkan Özkan toplantı dönüşü yaptığı açıklamada, “Karacabey Belediyesi olarak, spor alanındaki yatırımlarla ilgili Gençlik ve Spor Bakanlığından çeşitli taleplerimiz vardı. Biz bu taleplerimizi Ekim ayında sayın bakanımızın Bursa ziyaretinde bizzat iletme şansı bulmuştuk. Artık gerekli prosedürleri kısa sürede hallederek, yapım sürecine geçmiş bulunuyoruz. Karacabey’imize hayırlı olsun” dedi.

Sporda altın dönem
Başkan Özkan, ekim ayında Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile birlikte makamında gerçekleştirdiği görüşmede, Karacabey’deki spora yönelik faaliyetleri anlatmıştı. Özellikle Karacabey’deki geçmişte 200’lerde seyreden lisanslı sporcu sayısının son dönemde 7 binlere çıkarılması ve belediye olarak çeşitli branşlarda her yaşa hitap eden spor faaliyetlerine imkan sağlanması toplantıda dile getirilmişti. Özkan bu toplantıda, göreve geldiklerinde 2. amatör kümede olan Karacabey Belediye Spor takımının 3. ligde olduğunu ve 2. lige çıkma mücadelesi verdiğine değinmiş; Bursa’da Bursaspor, İnegöl Spor ve Karacabey Belediye Spor olarak 3 profesyonel spor kulübü olduğunu anımsatmıştı. Bununla birlikte, yeni kurulan voleybol takımının 2. ligde mücadele ettiğini anımsatırken, yine basketbol, güreş, okçuluk, tenis, yüzme, atletizm gibi her farklı branşlarda da gerçekleştirilen faaliyetler de toplantıda takdirle karşılanmıştı. Başkan Özkan, özellikle yağlı güreşle ilgili ilçe stadyumunda yapılan Bursa’daki ilk gece güreşinin de büyük ses getirdiğinden bahsetmişti.

Bakanlık desteği önemli
İşte bu görüşmeler neticesinde Başkan Ali Özkan, Ankara ziyaretinde de Bakan Kasapoğlu’na spor odaklı çalışmalarının çok fazla olmasına rağmen tesisleşme noktasında desteğe ihtiyacı olduklarını ifade ederek, "300 dönümlük Öğretmenler Parkı olarak tabir edilen alana, belediyemizin imkanları çerçevesinde sporcular için tesisler yaptık ve buranın spor kompleksi ve millet bahçesi olarak hizmet vermesine yönelik adımlar attık. Eksiklerimiz konusunda bakanlığımızın desteği bizler için önemli" ifadelerine yer verdi.
Başkan Özkan, Ankara gezisinde yapılan protokol kapsamında Uluabat Mahallesi’ne sentetik halı saha, yüzme havuzunun günümüz şartlarına uygun bir şekilde üstünün kapatılması, Öğretmenler Parkı içerisinde çeşitli sportif alanlar, spor salonu ve ihtiyaçlara yönelik komplekslerin yapılması, Kurşunlu, Saadet ve Bayramdere mahallelerindeki basket sahalarının düzenlenmesi, Öğretmenler Parkı içindeki tenis kortlarının düzenlenmesi işleri için toplam 8 milyon 500 bin TL’lik yatırım yapılacağının müjdesini verdi.

"Karacabey’deki faaliyetler yakından takip ediliyor"
Ankara’da gerçekleşen toplantının oldukça verimli geçtiğine değinen Belediye Başkanı Ali Özkan, "Sayın bakanımız bizim taleplerimizi olumlu karşıladı. İlçemizdeki sportif faaliyetleri yakından takip ettiğini ve bundan memnuniyet duyduğunu, bakanlık olarak bu tür aktivitelere destek olmak istediklerini ifade etti. Bakanımızla olan görüşmemizin ardından, Spor Toto yetkililerine taleplerimizi yazılı ve detaylı olarak ifade ettik. Bursa İl Gençlik Spor Müdürlüğü ile istişare ederek hazırladığımız taleplerimizi de böylece bakanlığımıza ilettik. Ve protokol neticesinde de mutlu haberler ile döndük. Bundan sonra projeler için ihale süreci başlayacak ve bakanlık yaklaşık 8 milyon 500 bin TL’lik kaynağı, Karacabey’deki spor yatırımları için aktaracak" ifadelerini kullandı.

BURSA

21 Kasım 2019 Perşembe

  • İMSAK 06:21
  • GÜNEŞ 07:48
  • ÖĞLE 12:54
  • İKİNDİ 15:28
  • AKŞAM 17:51
  • YATSI 19:13
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İTSO’nun dış ticaretteki rolü anlatıldı
YEREL HABERLER İTSO’nun dış ticaretteki rolü anlatıldı
Belediyeye yeni zabıta müdürü
YEREL HABERLER Belediyeye yeni zabıta müdürü
Camide dua ettikten sonra hırsızlık yapan şahıslar tutuklandı
YEREL HABERLER Camide dua ettikten sonra hırsızlık yapan şahıslar ...
Belediye personelinin masa tenisi heyecanı
YEREL HABERLER Belediye personelinin masa tenisi heyecanı
Osmangazi’den Ovaakça ve Panayır'da asfalt çalışması
YEREL HABERLER Osmangazi’den Ovaakça ve Panayır'da asfalt çalışması
Sinsi öksürük hayatınıza mal olmasın
YEREL HABERLER Sinsi öksürük hayatınıza mal olmasın
OSMEK kursiyerlerine KOAH semineri
YEREL HABERLER OSMEK kursiyerlerine KOAH semineri
Gemlik emniyetinden şehirler arası hırsızlık operasyonu
YEREL HABERLER Gemlik emniyetinden şehirler arası hırsızlık ...
Camide dua ettikten sonra hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Camide dua ettikten sonra hırsızlık yapan 2 şüpheli ...
10 yıl sonra çözülen cinayeti, öldürdüğü arkadaşının üzerine attı
YEREL HABERLER 10 yıl sonra çözülen cinayeti, öldürdüğü arkadaşının ...
Bursa'daki orman yangınında 10 dönümlük alan zarar gördü
YEREL HABERLER Bursa'daki orman yangınında 10 dönümlük alan zarar ...
Devrilen motosikletin sürücüsünün cinayete kurban gittiği ortaya çıktı
YEREL HABERLER Devrilen motosikletin sürücüsünün cinayete kurban ...
10 yıl sonra yakalanan katil zanlısı suçlamaları kabul etmedi
YEREL HABERLER 10 yıl sonra yakalanan katil zanlısı suçlamaları ...
Bursa'da narkotik operasyonu: 17 gözaltı
YEREL HABERLER Bursa'da narkotik operasyonu: 17 gözaltı
İŞKUR Genel Müdür Yardımcısı Bekir Aktürk: “Gençler iş beğenmediği için yönlendirdiğimiz iş yerlerine bile gitmiyor”
YEREL HABERLER İŞKUR Genel Müdür Yardımcısı Bekir Aktürk: “Gençler ...
Jandarma 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nü unutmadı
YEREL HABERLER Jandarma 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nü ...
Turizm merkezi kaçak yapılardan temizlendi Dağyenice Göleti’nin çevresindeki kaçak yapılar yıkıldı
YEREL HABERLER Turizm merkezi kaçak yapılardan temizlendi Dağyenice ...
Bu buluşmada 'iş' var
YEREL HABERLER Bu buluşmada 'iş' var
3 bin yıllık mağaraya, sprey boyalı saldırı
YEREL HABERLER 3 bin yıllık mağaraya, sprey boyalı saldırı
Kılavuz: “Türkiye, Bursa Uludağ Üniversitesi ile gurur duyacak”
YEREL HABERLER Kılavuz: “Türkiye, Bursa Uludağ Üniversitesi ile ...
Yeşim’e Amerikan Şirketler Derneği’nden anlamlı ödül
YEREL HABERLER Yeşim’e Amerikan Şirketler Derneği’nden anlamlı ödül
Yaşlı adamın ayağını kırıp kaçtı Ayağı kırılan yaşlı adam acı içinde kıvrandı
YEREL HABERLER Yaşlı adamın ayağını kırıp kaçtı Ayağı kırılan yaşlı ...
Eşinin kazada ölmesiyle ilgili yargılanan sanık için akıl sağlığı raporu istendi
YEREL HABERLER Eşinin kazada ölmesiyle ilgili yargılanan sanık için ...
Hayata tutunan minikler bir araya geldi
YEREL HABERLER Hayata tutunan minikler bir araya geldi
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X