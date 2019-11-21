Belediye personelinin masa tenisi heyecanı

Osmangazi Belediyesi’nin personel arasındaki kurum içi iletişim ve dostluk bağlarını güçlendirmek, çalışanları spor yapmaya teşvik etmek maksadıyla geleneksel olarak düzenlediği masa tenisi turnuvası başladı.

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Ferdi Masa Tenisi Turnuvası’na belediyenin tüm birimlerinden toplam 4’i kadın, 21’i ise erkek olmak üzere toplam 25 personel katıldı. Dikkaldırım Spor Salonu’nda yapılan turnuvanın eleme usulü gerçekleştirilen ilk tur maçları kıyasıya mücadeleye sahne oldu. 3 set üzerinden oynanan karşılaşmalarda rakiplerini mağlup etmeyi başaran 14 personel ikinci tura yükseldi. Eleme usulü gerçekleştirilecek ikinci tur karşılaşmalarının ardından kadınlarda ve erkeklerde ilk dörde kalan personel finalde mücadele edecek. 27 Kasım Çarşamba günü gerçekleştirilecek final karşılaşmalarının ardından turnuvanın şampiyonları belli olacak.

Karşılaşmalarda heyecan zaman zaman doruğa çıkarken mücadeleye damgasını vuran dostluk oldu.

BURSA 21 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:21

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