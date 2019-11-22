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Hapşırırken artık altınıza kaçırmayacaksınız Pelvik taban tedavisiyle alt kaçırmaya son

İHA

Çocuğundan yaşlısına, kadınından erkeğine herkesin korkulu rüyası olan idrar kaçırma rahatsızlığından pelvik taban tedavisiyle kurtulmanın mümkün olduğunu ifade eden uzman fizyoterapist Nuriye Büyüktaş, kadınlarda sık karşılaşılan hapşırırken idrar kaçırmanın da bu tedaviyle son bulduğunu söyledi.

Hapşırırken artık altınıza kaçırmayacaksınız Pelvik taban tedavisiyle alt kaçırmaya son

Çocuğundan yaşlısına, kadınından erkeğine herkesin korkulu rüyası olan idrar kaçırma rahatsızlığından pelvik taban tedavisiyle kurtulmanın mümkün olduğunu ifade eden uzman fizyoterapist Nuriye Büyüktaş, kadınlarda sık karşılaşılan hapşırırken idrar kaçırmanın da bu tedaviyle son bulduğunu söyledi.
İdrar ve dışkı kaçırma, ağrılı cinsel ilişki ve çocuklarda gece yatak ıslatma rahatsızlıklarında pelvik taban tedavisiyle yüzde 95'in üzerinde başarı sağladıklarını belirten uzman fizyoterapist Nuriye Büyüktaş, "Genç, yaşlı, kadın, erkek ve çocuklar için bu tedaviyi uygulayabiliyoruz. Gelen hastalar felçli veya başka nörolojik hastalıklara sahip olabiliyor. Türkiye'de yeni kullanılmaya başlanan bu tedavi yöntemiyle yüz güldürücü sonuçlar elde ediyoruz. Bu yöntem şu anda Bursa'da sadece Rommer Fizik Tedavi Merkezi'nde uygulanıyor. Şikayeti olan hastanın öncelikle klinik durumu değerlendiriliyor. Kadın doğum, ürolog, genel cerrahi, fizik tedavi doktorları ile hastanın tedavisine karar veriyoruz. İdrar ve dışkı kaçırma, ağrılı cinsel ilişki sorunlarını yaşayan insanlar bunu paylaşmaktan çekiniyor. Bu sıkıntılar insanın refah kalitesini olumsuz etkiliyor. Önce felçli hastalar ile pelvik taban tedavisine başladık ve uyguladığımız yöntem ile olumlu sonuçlar elde ettik. Hasta yakınlarının da böyle bir sıkıntı yaşadıklarını öğrendikten sonra onlara da uygulamaya başladık" diye konuştu.
Çocuklarda gece yatak ıslatma sorunuyla sık karşılaştığını ifade eden uzman fizyoterapist Nuriye Büyüktaş, "Çocuklarda 4 yaşından sonra dışkı kaçağı, 5 yaşından sonra idrar kaçağı devam ediyorsa bir uzmana danışmakta fayda vardır. Çocuklarda herhangi anormalliğin olmadığı durumlarda pelvik taban kasları arasındaki koordinasyon bozulmuş olabiliyor. Biz bu kasların koordinasyonunu sağlayarak idrar ve dışkı kontrolünü sağlamayı hedefliyoruz. Süreç çocuktan çocuğa değişiyor ama yüz güldüren sonuçlar ile bu sıkıntıyı gidermiş oluyoruz" dedi.

BURSA

22 Kasım 2019 Cuma

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