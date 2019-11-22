Bursa merkezli 23 ilde FETÖ operasyonu: 46 gözaltı

BURSA merkezli 23 ilde gerçekleşen FETÖ/PDY operasyonunda 46 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler arasında, TSK'da örgüt adına mahrem imam olarak görev alan rütbeli askerler ile askeri okuldan atılan eski öğrenciler olduğu bildirildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki mahrem imamlara yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 23 ilde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, aralarında rütbeli askerler ve askeri okuldan ilişiği kesilen öğrencilerin bulunduğu 46 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne getirildi.

BURSA 22 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:22

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