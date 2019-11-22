Tofaş’tan öğretmenlere jest

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Hafta sonu oynanacak olan Tofaş Beşiktaş Sompo Sigorta maçını öğretmenler ücretsiz izleyecek.

ING Basketbol Süper Ligi’nde 23 Kasım’da evinde Beşiktaş Sompo Sigorta ile karşılaşacak olan Tofaş, öğretmenleri maça davet ediyor. 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle gerçekleştirilen etkinlikte, salon gişesinden kimliklerini gösterecek olan öğretmenler mücadeleyi ücretsiz bir şekilde seyretme şansına sahip olacak. Tofaş Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşma saat 15.15’te başlayacak.

BURSA 22 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:22

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