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Kan davası cinayeti sanıklarına ceza yağdı

DHA

BURSA´da amcalarının ölümünden sorumlu tuttukları Fırat Bahçıvan'ı (32) 'kan davası' nedeniyle sokak ortasında çapraz ateşe alarak, öldürdükleri suçlamasıyla yargılanan 5 sanık, Yargıtay´ın bozma kararından sonra yeniden yargılandıkları davada aynı cezaya çarptırıldı. İlk kararında direnen mahkeme, 1 sanığa müebbet, olay tarihinde yaşı küçük olan 1 sanığa 12 yıl 1 ay,  2 sanığa 10'ar yıl, 1 sanığa da 15 yıl hapis cezası verdi.

BURSA´da amcalarının ölümünden sorumlu tuttukları Fırat Bahçıvan'ı (32) 'kan davası' nedeniyle sokak ortasında çapraz ateşe alarak, öldürdükleri suçlamasıyla yargılanan 5 sanık, Yargıtay´ın bozma kararından sonra yeniden yargılandıkları davada aynı cezaya çarptırıldı. İlk kararında direnen mahkeme, 1 sanığa müebbet, olay tarihinde yaşı küçük olan 1 sanığa 12 yıl 1 ay,  2 sanığa 10'ar yıl, 1 sanığa da 15 yıl hapis cezası verdi.
Olay, 20 Haziran 2015'te, Yıldırım ilçesine bağlı Duaçınarı Mahallesi'nde meydana geldi. Doğukan Yurttepe (18) ile ağabeyi Sedat Yurttepe (22), Kars'ın Dermen köyünde amcalarının ölümünden sorumlu tuttukları, inşaat işçisi Fırat Bahçıvan'ın Bursa'da olduğunu belirledi. Kars'tan yola çıkan 2 kardeş, Bursa'ya geldiğinde Bahçıvan'ı, evinin bulunduğu sokakta çapraz ateşe tutarak, öldürdü. Olay yerinden kaçan Doğukan ve Sedat Yurttepe, Bursa Terminali'nde polis ekiplerince yakalandı. Cinayet Büro Amirliği'ndeki sorgulanan kardeşler, Karst'tan 4 kişi olarak geldiklerini, 2 akrabalarının, Fırat Bahçıvan'ın yakınlarını öldürmeye gittiğini itiraf etti. Diğer adrese giden polis ekipleri, 2 kardeşin akrabaları olan Burhan (25) ve Kemal Yurttepe'yi (20) de silahlarla birlikte cinayet işleyemeden gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 
Bursa 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamada sanıklardan Sedat Yurttepe'ye 'kan gütmek saikiyle adam öldürmek' suçundan müebbet, Doğukan Yurttepe'ye olay tarihinde yaşı küçük olduğu için 12 yıl 1 ay hapis, Burhan Yurttepe ve Kemal Yurttepe'ye de 'suça iştirak ve azmettirme' suçlarından 10'ar yıl hapis cezası verildi.
Davanın tutuksuz sanığı Ayhan Yurttapan ise 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Yurttapan'a ayrıca yurt dışına çıkış yasağı getirildi.
YARGITAY KARARI BOZDU
Temyiz edilen kararı, Yargıtay, cinayette kan davası olup olmadığının yoksa haksız tahrik bulunup bulunmadığının tespit edilmesi gerektiğini bildirerek bozdu.
BİR SANIĞIN CEZASINDA İNDİRİM YAPILDI
Bozma kararı üzerine yeniden hakim karşısına çıkan sanıklar, tahliyelerini istedi. Mahkeme heyeti ise il kararında direnerek Sedat Yurttapan'ı müebbet, Doğukan Yurttapan'ı 12 yıl 1 ay, Burhan Yurttapan ve Kemal Yurttapan'ı 10'ar yıl, tutuksuz sanık Ayhan Yurttapan'ı da 15 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti sadece Ayhan Yurttapan'ın cezasında 1 yıl 8 ay indirim yaptı. 
VALİ, KAN DAVALI AİLELERİ BARIŞTIRMIŞTI
Öte yandan, 'Kan davası' nedeniyle aralarında husumet olan taraflar, dönemin Bursa Valisi Münir Karaloğlu ile Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Arif Tak'ın, Bursa ve Kars arasında yaptığı görüşmelerden sonra barıştırılmıştı. Barış Manço Kültür Merkezi'nde yapılan barışma töreninde, aileler arasında barış protokolü imzalanmıştı. İki ailenin bireyleri, Kur'an-ı Kerim'e el basarak, barış protokolünde yer alan maddelere sadık kalacaklarına dair yemin etmişti. Aileler, birbirine karanfil vererek, sarılmıştı.
   

BURSA

22 Kasım 2019 Cuma

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