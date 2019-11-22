Rektör Kılavuz: “İstanbul’daki üniversitelerden daha avantajlıyız”

TTO) iş birliğiyle gerçekleştirilen ‘TÜBİTAK ARDEB Proje Yazma Eğitimi’ne akademisyen, doktora ve yüksek lisans öğrencileri büyük ilgi gösterdi.

Rektörlük Jandarma Uzman Onbaşı Sinan Yaylı Eğitim Salonu’nda düzenlenen programa 150 akademisyen, doktora ve yüksek lisans öğrencisi katıldı.Etkinlikte konuşan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Uludağ ÜniversitesiTeknoloji Transfer Ofisi’ni son andaki girişimleri sâyesinde kapanmaktan kurtardıklarını açıkladı. Rektör Kılavuz, ULUTEK Teknopark ve UÜTTO’nun üniversitenin iki gözde kurumu olması için ellerinden gelen çabayı göstereceklerini vurguladı. Kılavuz, “Kurumlarımızı üniversitesanayi iş birliği alanında olsun, akademik çalışmalar noktasında olsun hareketlendirmek istiyoruz. Yapacağımız çalışmaların, projeler ve yayınların üniversitemizi bilimsel alanda da arzu ettiğimiz seviyeye getirmek noktasında katkı sağlayacağına inanıyoruz. Bu maksatla canla başla çalışıyoruz. Akademisyenlerimizle, sanayicilerimizle, kent yöneticileriyle, sivil toplum kuruluşlarıyla iyi işbirlikleri tesis etmek için uğraşıyoruz. Bu ikili ilişkilerin neticesinde de üniversitekent bütünlüğünün sağlanacağına inanıyoruz” dedi.

Yüksek lisans ve doktora yapan gençlere seslenen Rektör Kılavuz, TÜBİTAK ve YÖK projelerinde yer almak için düzenlenen eğitimlerin sonunda ortaya çıkacak projelerin hem üniversiteye hem de gençlere ciddi katkıları olacağının altını çizdi. Bursa Uludağ Üniversitesi’nin bilimsel yayın, makale ve proje noktasında henüz arzu edilen seviyenin altında olduğunu aktaran Kılavuz, “Biz istediğimiz noktada değiliz. Ancak İstanbul’daki üniversitelerden çok daha avantajlı bir konumdayız. Potansiyelimizi doğru kullanmalıyız. İstanbul’da gelişmiş 67 üniversite var. Ancak Bursa’da kentin iki üniversitesinden biriyiz ve en büyüğüyüz. Biz 85 bin nüfuslu büyük bir kuruluşuz. Proje üretme noktasında ciddi bir birikime sahibiz. Bursa’nın aklı ve bilimsel hafızasıyız. Bu yolda da emin adımlarla ilerliyoruz. Sizlerin içerisinden de yarın holding patronları, ArGe merkezi müdürleri çıkacak. Ben buna inanıyorum ve bu sonucu hedefliyorum. Aldığınız eğitimlerin başarılı geçmesini temenni ediyorum” diye konuştu.

2122 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen programda Prof. Dr. Ahmet Çevik Tufan tarafından proje yazma eğitimleri verildi.

BURSA 22 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:22

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