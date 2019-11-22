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İTSO’nun dış ticaretteki rolü anlatıldı

İHA

Üniversitesanayi iş birliği çerçevesinde Bursa Uludağ Üniversitesi İnegöl Meslek Yüksek Okulu Dış Ticaret Bölümü öğrencilerine yönelik olarak "İTSO'nun dış ticaretteki rolü" konulu söyleşi düzenlendi.

Üniversitesanayi iş birliği çerçevesinde Bursa Uludağ Üniversitesi İnegöl Meslek Yüksek Okulu Dış Ticaret Bölümü öğrencilerine yönelik olarak “İTSO’nun dış ticaretteki rolü” konulu söyleşi düzenlendi.
İnegöl Meslek Yüksek Okulu Dış Ticaret Bölümü’nde ön lisans öğrenimi gören öğrencilere, İTSO Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen söyleşide, İTSO’nun kuruluş maksadı, ilçe ekonomisindeki rolü, ihracat hacmini artırmaya yönelik yapılan çalışmalar ve projeler ile üyelerine dış ticaret alanında sunduğu hizmet yelpazesi hakkında bilgiler aktarıldı. İTSO’nun uluslararası anlaşmalar çerçevesinde ihracata konu malların serbest dolaşıma uygunluğunu, menşeini ve ticarî belgelerinin doğruluğunu kontrol ve onaylamanın odanın dış ticaret konusundaki görevlerinden sadece birisi olduğuna işaret eden Genel Sekreter Mustafa Şentürk,“İnegöl Ticaret ve Sanayi 1890 yılında kurulmuştur ve Türkiye’nin ilk odalarından birisidir. Biz Oda olarak İnegöl’ün ekonomik kalkınmasında her zaman kilit bir rol üstlendik. İnegöl’de mevcut 3 OSB’nin kurucuları arasındayız, MODEF fuarcılık şirketinin kurucu ortağıyız. İnegöl’de ekonomi denilince akla gelen ilk kurum İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası’dır. İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası’nın bu gücü İnegöl’de yerleşik müteşebbisten kaynaklanmaktadır” dedi.
İnegöl’ün ihracatını artırmaya yönelik yürütülen çalışmalar hakkında detaylı bilgiler veren Şentürk, “Tacir ve sanayicilere dış ticaret alanında operasyonel ve uluslararası ticaret olarak iki ana başlıkta hizmet sunuyoruz. Operasyonel kısımda ihracata konu malların belge, kontrol ve onay işlemleri yürütülürken uluslararası ticaret bağlamında ihracat performansımızın artırılması amacıyla ilgili sektör ve ürünlere yönelik hedef pazar belirlenmesi çalışmaları, hedef pazarlara yönelik yurt dışı pazarlama organizasyonları, ikili iş görüşmeleri, sektörel ticaret heyetleri, sektörel alım heyetleri, fuar organizasyonlarıdüzenliyoruz. İhracatçılarımızın hedef pazarlarda karşılaştığı ‘ticarette teknik engeller’ olarak nitelendirdiğimiz meselelerin çözümü için lobi çalışmaları yürütüyoruz. Odamızın yürütmüş olduğu çalışmaların da katkısıyla İnegöl’ün ihracatı yıllık 1 milyar doları aştı, her yıl dış ticaret fazlası veriyoruz” şeklinde konuştu.
Üyeler için hizmet çeşitliliği
İTSO Genel Sekreteri Mustafa Şentürk, odanın dış ticaret hizmetleri ve yasa ile verilmiş görevlerinin dışında oda bünyesinde Eximbank Temsilciliği, KOSGEB Temsilciliği, TSE Temsilciliği, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Temsilciliği, İŞKUR Temsilciliği, Ticaret Bakanlığı Yatırım ve İletişim Noktası vasıtasıyla üyelerinin ticaretini geliştirmek adına yerinde hizmet sunulduğunu da ifade etti.
İleride ister girişimci ister çalışan olsun öğrencilerin dış ticaret alanında hangi yönlerde kendilerini geliştirmeleri gerektiği konusunda tavsiyelerde bulunan Mustafa Şentürk, “Dış ticaret mevzuatının yanı sıra özellikle eihracat, dış ticaret lojistiği, yeni pazarlama teknikleri, dış ticarette markalaşma ve kalite, dış ticaret istihbaratı konuları yeni nesil dış ticaretçiler için çok değerli ve ayırt edici nitelikler arasındadır”diye konuştu.
Bu gibi alanlarda 2020 yılında odanın birçok eğitim programı düzenleyeceği bilgisini vererek tüm öğrencilerin odanın düzenlediği eğitim programlarına her zaman davetli olduğuna vurgu yapan Şentürk, “İnegöl’de 700’e yakın ihracatçı firma faaliyet gösteriyor. İnegöl Meslek Yüksek Okulu’nda öğrenim gören siz dış ticaret öğrencileri için İnegöl’ün bu potansiyeli hem staj hem de kariyer anlamında büyük fırsatlar barındırıyor” ifadelerini kullandı.

BURSA

22 Kasım 2019 Cuma

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