Belediyenin kaçak inşaatı mühürlendi

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Mudanya Belediyesi tarafından kaçak olarak yaptırılan binayı mühürledi. Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, yasa gereği kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılacak veya yaptırılacak yapılarda da yapı ruhsatı alınması zorunluluğuna dikkat çekildi. Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz ise hizmetlerinin engellendiğini savundu.

Bursa'da kaçak yapılaşmanın önüne geçmek amacıyla kent yönetimi karalı bir duruş sergilerken, bu konuda ilk ciddi adım Bursa Valisi Yakup Canbolat’ın başkanlığında ve Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin koordinasyonunda yapılan, Kaçak Yapı ile Mücadele Toplantısıyla atılmıştı. Temmuz ayında yapılan ve belediye başkanları, ilgili kurum müdürleri, akademik odalar ve bazı beton firmalarının temsilcilerinin de katıldığı toplantıda, kaçak yapılaşmaya kesinlikle taviz verilmeyeceği bizzat Vali Canbolat tarafından kamuoyuna duyurulmuştu. Bu toplantının ardından konu Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin temmuz ayı meclis toplantısında gündeme alınmış ve kaçak yapılaşma ile mücadele için hazırlanan 18 maddelik yol haritası da tüm meclis üyelerinin oybirliğiyle kabul edilmişti.

Tüm meclis üyelerinin oybirliğiyle aldığı kaçak yapılaşmayla mücadele kararı ortada dururken, Mudanya Belediyesi kaçakla mücadele etmek bir tarafa bizzat kendisi kaçak inşaat yaptırdı. Mudanya ilçesi, Güzelyalı Eğitim Mahallesi'nde, 1959 Ada, 2 parselde bulunan park alanına Mudanya Belediye Başkanlığı'nca yaptırılan yaklaşık 200 metrekare taban alanlı inşaatın ruhsatsız olduğu ve kamunun istifade etmesi gereken park alanlarındaki yapılaşma koşullarını belirleyen, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 19. Maddesinin 1. Fıkrasının (c) bendi ve alt bentlerinde tarif edilen yapı sınırlarının fazlasıyla aşılarak mevzuata aykırı şekilde yapıldığı belirlendi. Vatandaşlardan gelen şikayet üzerine konuyu inceleyen Bursa Büyükşehir Belediyesi, inşaatın ruhsatsız olduğunu ve alanın 1/1000 Ölçekli İmar Uygulama planında kamuya ait park alanında yani kamusal alanda olduğunu belirleyerek, 775 sayılı Kanunun 18. Maddesi uyarınca 5216 sayılı kanunun Büyükşehir Belediyelerine tanımış olduğu denetim yetkisi kapsamında inşaatı mühürledi.

Mudanya Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından açıklama yapan Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, yapının kaçak olmasına değinmeden, hizmetin engellendiğini söyledi. Mudanya Belediyesi'nin sosyal medya hesabında yapılan açıklamada, Büyükşehir Belediyesi'nin, Mudanya Belediyesi mülkiyetinde bulunan Güzelyalı Atatürk Parkı’nın 2’inci Etabı sosyal tesis inşaatını usule ve hukuka aykırı hareket ederek, 775 Sayılı Kanuna muhalefet gerekçesiyle mühürlediği ve Mudanyalıların yıllardır beklediği hizmetin Büyükşehir tarafından engellendiği iddia edildi.

Mudanya Belediyesi tarafından hizmetin engellendiği şeklinde algı oluşturulmaya çalışılırken, Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, kim tarafından yapılırsa yapılsın kaçak inşaatlara kesinlikle göz yumulmayacağının altı çizildi. Büyükşehir Belediyesi'nin açıklamasında, "İmar Kanunu'nun 21. maddesine istinaden bütün yapıların yapı ruhsatı alma zorunluluğu bulunmakla birlikte, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 56. maddesinin 2. Fıkrasında da belirtildiği üzere kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılacak veya yaptırılacak yapılar yapı ruhsatı alınarak inşa edilebilmektedir. Bu şartları taşımadığı için Mudanya Belediyesi mevzuata aykırı bir şekilde kaçak olarak inşa ettirdiği bu yapıya ruhsat da düzenleyememiştir" denildi.

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz ise, Güzelyalı Atatürk Parkı 2’inci Etabı’ndasürdürülen çalışmalara Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından müdahale edilmesine tepki gösterdi. Projenin geçmiş yıllarda olduğu gibi Büyükşehir Belediyesi tarafından engellenmeye çalışıldığını öne süren Türkyılmaz, “Mevzuata aykırı mühürleme işlemi yapılmıştır. Mudanya Belediyesi, sosyal tesisin kamu hizmetine sunulmak üzere usule uygun şekilde ihalesini yaparak çalışmalara başlarken, Büyükşehir Belediyesi hukuksuz şekilde hizmeti engellemiştir.Buna rağmen tüm yasal işlemler başlatılarak parkımız hemşehrilerimizin hizmetine sunulacaktır. Mudanya’nın hakkını haramiye hırsıza yedirmeden koruduk bugüne kadar. Bundan sonra da korumaya devam edeceğiz. Yıllardır Mudanyalıların beklediği hizmeti yapamayan Büyükşehir Belediyesi, bizim çalışmamızı da engelliyor. Bizim iş yapmamızı engellemeye değil, başladıkları işleri tamamlamaya çalışsınlar. Bu projeyi gerçekleştirmemizi kimse engelleyemez, kimsenin gücü yetmeyecektir” diye konuştu.

BURSA 22 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:22

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