Bursa'da 250 polisle 'huzur' uygulaması

Bursa'da şehrin belli noktalarında 250 polisin katıldığı 'huzur' uygulaması gerçekleştirildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 250 polisin katıldığı 'huzur' uygulaması gerçekleştirdi. Saat 17.00'da başlayan uygulama, 3 farklı şekilde gerçekleşti. İlk olarak 12 bölgede mobil uygulama yapan ekipler, kimlik sorgulaması yaptı. Uygulama sırasında bazı aileler polislere yoğun ilgi gösterdi. Ailelerin, çocukları ile yunus ekiplerine bağlı polis ekipleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi. Ardından 20.30'dan itibaren 4 farklı noktada yol kontrolü yapıldı. Burada araçları tek tek durduran ekipler, arama yapıp, ehliyet sorgulaması yaptı. Ayrıca 12 diğer farklı ekip ise, umumi yerlerde sorgulama yaptı.

BURSA 23 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:22

GÜNEŞ 07:51

ÖĞLE 12:55

İKİNDİ 15:27

AKŞAM 17:49

YATSI 19:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.