Aytemiz ve Castrol yolların efendisi kamyoncularla Bursa’da buluşacak

Aytemiz ve Castrol’ün düzenlediği etkinlikte uzun yol şoförleri hem keyifli bir mola verecek hem de futbol camiasının önde gelen isimlerinden Yılmaz Vural’la sohbet etme imkânı bulacak. Etkinlik 25 Kasım Pazartesi günü Aytemiz Bursa istasyonunda gerçekleşecek.



Akaryakıt sektörünün fark oluşturan markalarından Aytemiz ve dünyanın önde gelen madeni yağ markalarından Castrol, yolların efendisi kamyoncular için bir etkinlik düzenliyor. 25 Kasım Pazartesi günü Aytemiz Bursa Hamit Karadayı istasyonunda gerçekleşecek etkinlikte futbol camiasının önde gelen isimlerinden Yılmaz Vural da kamyoncularla buluşacak.

Düzenlenecek etkinlikte 13.0014.00 saatleri arasında langırt turnuvası yapılacak. Bu turnuvada kazanan iki kişiye sürpriz hediyeler verilecek. Kamyoncuların Yılmaz Vural’la buluşması 15.30’da gerçekleşecek. Söyleşide Vural, zamanlarının büyük kısmını yollarda geçiren kamyoncularla özlem, yolculuklar gibi konularda paylaşımlarda bulunacak.

BURSA 23 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:22

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