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89 yaşındaki yaşlı kadının emekli maaşı alıp gittiler

İHA

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ikamet eden 89 yaşındaki yaşlı kadının emekli maaşını çalan baba oğul kayıplara karıştı. Tek başına yaşayan yaşlı kadın, faturalarını nasıl ödeyeceğini kara kara düşünüyor.

89 yaşındaki yaşlı kadının emekli maaşı alıp gittiler

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ikamet eden 89 yaşındaki yaşlı kadının emekli maaşını çalan baba oğul kayıplara karıştı. Tek başına yaşayan yaşlı kadın, faturalarını nasıl ödeyeceğini kara kara düşünüyor.
Fatma Adıyamanlı, kapısının önündeki satıcılardan bir çuval patates aldı. Aldığı patates, satıcılar tarafından evine getirildi. Kimliği belirsiz baba oğul oldukları tahmin edilen iki şahıs, dışarıdaki divanın üzerinde oturdular. İçeriye giren yaşlı kadın para üstünü cüzdanına koyarken arkasından biri içeriye girdi. Kendisine bakan şahsa tepki gösteren Fatma Adıyamanlı, içeriye neden girdiğini sordu. Bunun üzerine şahıs elini yüzünü yıkamak için lavabonun yerini sordu. Fatma teyze cüzdanını odasında bırakıp şahsa lavabonun yerini gösterdi. Diğer şahıs ise evin girişinde yaşlı kadını sorduğu sorularla oyaladı. İçerideki kişi ise yaşlı kadının yeni çektiği bin 200 TL maaşı alıp çıktı. Giden şahısların ardından odasına dönen talihsiz kadın cüzdanın boş olduğunu fark etti. İki şahsın peşinden giden kadın, şahısları yakaladı. Ancak şahıslar olayı inkar edip hızla beyaz kamyonete binip kayıplara karıştı. Daha sonra komşularından gidip yardım isteyen yaşlı kadın durumu jandarma ekiplerine haber verdi. Gelen ekipler evde incelemede bulunarak Fatma Adıyamanlı'dan bilgiler aldı. Ekipler şimdi her yerde yaşlı kadının paralarını alıp giden şahısları arıyor. Fatma Adıyamanlı şunları söyledi: "Kapının önünde çıktığım sırada beyaz bir kamyonetle patates satıldığını gördüm. Komşular alırken ben de aldım. Çuvalına 30 TL dediler. Bir çuval aldım yaşlı ve tek yaşadığım için aldığım patates çuvalını evin kapısına kadar getirdiler. Ben de onlara parasını verdim. Daha sonra içeriye girdim. Cüzdanımdaki paraların olduğu yere aldığım para üstünü koydum. Bu sırada genç olan biri arkamdan gelmiş ben sonradan fark ettim. Kendisine neden geldiğini sordum oda elini yüzü yıkacağını söyleyerek lavabonun yerini sordu, ben de gösterdim. Cüzdanım odada duruyordu. Diğer yaşlı olan adam kapının önündeki sedirde oturuyordu. Ben de kapının önüne çıktım bana sorular sordu, kendisine tepki gösterdim. Bir süre sonra genç olan çocuğun neden çıkmadığını bu kadar uzun kaldığını söylediğim sırada sesimi duymuş olacak ki çıktı. Onlar giderken ben içeri geçtim. Baktığımda cüzdanım yerinde ama içindeki para yoktu. Peşlerinden çıktım yakaladım ama inkar edip arabalarına binip gittiler. Çok mağdur oldum. Ölen eşimden kalan emekli maaşımı yeni çekmiştim, bin 200 TL'yi alıp gittiler. Ben tek başıma kalıyorum şimdi elektrik, su telefon faturamı nasıl ödeyeceğim. Yetkililer bir an önce bulsunlar onları buraya bir kamera sistemi taksınlar çok hırsızlık olayları oluyor. Yalnız yaşıyorum çok korkuyorum" diye konuştu.

BURSA

23 Kasım 2019 Cumartesi

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