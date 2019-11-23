Halk Eğitim’den mantarcılık kursu

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde Halk Eğitim Merkezi mantarcılık kursu açtı.

Kırsal kesim ve alternatif ürün arayan üreticilerden gelen talep üzerine HEM tarafından istiridye ve kayın mantarı yetiştiriciliği eğitimine başlandı. Ziraat Mühendisi Arzu Erbatur ve Lütfi Civelek, kırsal mahallelerde uygulamalı kurs veriyor. Mantar yetiştiriciliği kursunda gündüz tatbikî, gece nazarî dersler veriliyor. Kursa kayıtlı üreticiler bu uygulamalı eğitimlerden oldukça memnun. Çiftçiler tatbikî eğitimlerle işi daha iyi ve daha çabuk kavradıklarını, masrafsız bir iş sahası açıldığını söylediler.

BURSA 23 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:22

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