Kaynak yaparken düştü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir tavuk çiftliğinde kaynak yapan işçi, dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikten düşerek yaralandı.

Olay Ortaköy yolu üzerinde bulunan bir tavuk çiftliğinde meydana geldi. Ömer Faruk Buma (24) isimli işçi, kaynak yaptığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikten yere düştü. Olayı gören Buma’nın mesai arkadaşları özel bir araçla arkadaşlarını hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

BURSA 23 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:22

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