Diyabet tedavisi ve cerrahisi hakkında seminer düzenlendi

Medicana Bursa Hastanesi tarafından diyabet tedavisinde güncel gelişmeler ve cerrahi yöntemleri hkkında seminer gerçekleştirildi.

Medicana Bursa Hastanesinde gerçekleştirilen seminerde, Endokrinoloji Uzmanı Dr. Pınar Şişman, ‘diyabet tedavisindeki güncel gelişmeler’ hakkında, Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ersoy Taşpınar ise, ‘'diyabet hastalığında yeni cerrahi yöntemler' hakkında sunumlar gerçekleştirdi. Endokrinoloji Uzmanı Dr. Pınar Şişman, sık idrara çıkma, aşırı susama ve ağız kuruluğu, istemsiz kilo kaybı, aşırı yemek yeme ile diyabetin kendini belli ettiğini vurgulayarak, "Diyabet açısından risk grubunda olanların yaşam tarzlarını değiştirmesi gerekmektedir. Yani sağlıklı beslenme alışkanlıklarının kazanılması, düzenli egzersiz ve eğitim ile diyabetin görülme sıklığının yüzde 58 oranında azaldığını tespit edilmiştir’’ dedi.

Şeker hastalığının tedavisinin öncelikle ilaç tedavisi şeklinde olduğunu belirten Op. Dr. Taşpınar ise, ''Şeker hastaları diyetine ve egzersizine uyması gerekir. İlaçla, insülinle ve medikal tedavi ile kontrol altına alınamayan Tip 2 şeker hastalarında metabolik cerrahi ameliyatlarıyla hastanın kan şekeri etkin şekilde kontrol altına alınabilmektedir. Şeker hastası, kan şekerini ve en önemlisi kiloyu kontrol altına alamıyorsa bu ameliyatlar sayesinde hem kilo kontrol altına alınarak zayıflıyor hem de şeker kontrol altına alınabiliyor. Bu ameliyatı yaptığımız hastaların her geçen gün sayısı artmaktadır. Şeker ilaçlarını 12 haftadan itibaren bırakıyorlar. Aynı zaman da bu yöntem hastanın ameliyatla beraber kilo vermesini sağlıyor. Bu yöntem kiloya bağlı diyabet hastaları için tercih edilen bir yöntem. Ameliyatlar laparoskopik yani kapalı şekilde yapılıyor. 6 tane küçük delikten yapılan ameliyatlardır. Hasta sosyal hayatına erken kavuşuyor ve işinin başına erken dönüyor" ifadelerini kullandı.

BURSA 23 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:22

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