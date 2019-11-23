TFF 1. Lig: Bursaspor: 1 - Keçiörengücü: 0 (İlk yarı)

Bursaspor, TFF 1. Lig’in 12. haftasında sahasında Keçiörengücü ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 10'lık üstünlüğüyle sona erdi.
BURSA
23 Kasım 2019 Cumartesi
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