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TFF 1. Lig: Bursaspor: 1 - Keçiörengücü: 0

İHA

Bursaspor, TFF 1. Lig’in 12. haftasında sahasında Keçiörengücü’yü konuk ediyor. Müsabaka, ev sahibi ekibin 10 üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar
9. dakikada Cem’in sağ kanattan içeriye çevirdiği topu kontrol eden Kone’nin dönerek vuruşunu Çağlar son anda kurtardı.
16. dakikada Burak’ın pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına giren Kubilay’ın altı pas çizgisine yakın yerden şutunda top defans oyuncusuna çarpıp az farkla kornere gitti.
41. dakikada Burak Kapacak’ın sağ kanattan ortaladığı topa düzgün bir kafa vuruşu yapan Onur, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 10
45. dakikada Cem’in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Samet’in kafa vuruşunu Çağlar son anda uzanarak kornere tokatladı.
56. dakikada savunma arkasına sarkarak kaleci ile karşı karşıya kalan Burak’ın şutunu Metin iki hamlede kurtardı.
89. dakikada Madinda’nın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Samet’in yakın mesafeden kafa vuruşunu Çağlar son anda kurtardı.
90+3. dakikada Burak'ın sol kanattan çevirdiği topta buluşan Emirhan, pasını Kubilay'a aktardı. Bu futbolcunun ceza sahası çizgisi üzerinden vurduğu şutu kaleci Metin son anda çeldi.

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye
Hakemler: Bülent Birincioğlu xx, Selahattin Altay xx, Murat Şener xx
Bursaspor: Çağlar Şahin Akbaba xxx, Abdullahi Shehu xx, Mamadou Diarra xxx, Anıl Karaer xx, Onur Atasayar xxx (Rüştü Hanlı dk. 84 ?), Selçuk Şahin xxx, Aykut Akgün xx, Musa Araz x (İsmail Çokçalış dk. 82 xx), Özer Hurmacı xx (Emirhan Aydoğan dk. 69 xx), Burak Kapacak xx, Kubilay Kanatsızkuş xx
Yedekler: Ataberk Dadakdeniz, Cüneyt Köz, Ramazan Keskin, Yevhen Seleznov, Recep Aydın, Ali Akman, Burak Altıparmak
Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak
Keçiörengücü: Metin Uçar xx, Abdulkadir Korkut x, Samet Akaydın xx, Erdi Dikmen x, Hüsamettin Tut xx, Süleyman Olgun xx, Burak Aydın x (Uğur Utlu dk. 74 x), Cem Ekinci xx (Sertaç Çam dk. 64 x), Levy Madinda xx, Theo Mendy xx, Famoussa Kone x (Abdulkadir Kuzey dk. 83 xx)
Yedekler: Muhammed Birkan Tetik, Cihan Can, İshak Çakmak, Soner Gönül
Teknik Direktör: Hamdi Yılmaz
Gol: Onur Atasayar (dk. 41) (Bursaspor)
Sarı kartlar: Selçuk Şahin, Aykut Akgün, Kubilay Kanatsızkuş (Bursaspor), Levy Madinda, Abdulkadir Korkut, Samet Akaydın, Theo Mendy (Keçiörengücü)

BURSA

23 Kasım 2019 Cumartesi

  • İMSAK 06:22
  • GÜNEŞ 07:51
  • ÖĞLE 12:55
  • İKİNDİ 15:27
  • AKŞAM 17:49
  • YATSI 19:12
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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