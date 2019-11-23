Hamdi Yılmaz: “Takım oyununu ligde en iyi oynayan takımlardan bir tanesiyiz”

Keçiörengücü Teknik Sorumlusu Hamdi Yılmaz, takım oyununu ligde en iyi oynayan takımlardan bir tanesi olduklarını belirterek, “Bundan sonraki maçlara konsantre olup amacımızı daha yukarıları taşıyarak bu ligde var olduğumuzu göstereceğiz” dedi.

TFF 1. Lig’in 12. haftasında deplasmanda Bursaspor ile karşılaşan Keçiörengücü, karşılaşmadan 10 mağlup ayrıldı. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Keçiörengücü Teknik Sorumlusu Hamdi Yılmaz, "Maç beklediğimiz gibi geçti, fakat skor öyle değildi. Gel gitli, rakipten daha fazla pozisyon bularak oynadık. Ne var ki biz hücuma çıkarken sonlandırmak istediğimiz bir pozisyonda topu kaybettik. Uzun bir top ve ummadığımız bir şekilde topu ağlarda gördük. İkinci yarıya da gol için başladık. Son dakikada bir net pozisyon daha kaçırdık. Bu yakaladıklarınızı gole çeviremiyorsunuz futbolun doğasında olan şey mağlubiyetle ayrılıyorsunuz. Biz buraya puan ve galibiyet için geldik. Bunun için de çaba gösterdik. Takım oyununu ligde en iyi oynayan takımlardan bir tanesiyiz. Bursaspor'u tebrik ediyorum. Bundan sonraki maçlara konsantre olup amacımızı daha yukarıları taşıyarak bu ligde var olduğumuzu göstereceğiz” ifadelerini kullandı.

BURSA 23 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:22

GÜNEŞ 07:51

ÖĞLE 12:55

İKİNDİ 15:27

AKŞAM 17:49

YATSI 19:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.