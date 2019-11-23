Koşukavak: ”Bursaspor Süper Lig'e çıkacak"

Bursaspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, Keçiörengücü maçının ardından yaptığı değerlendirmede, "Bu ligde kazanmak kolay değil. Galibiyetten dolayı mutluyuz. Bursaspor Süper Lig'e çıkacak" dedi.

TFF 1. Lig’in 12. haftasında sahasında Keçiörengücü ile karşılaşan Bursaspor, sahadan 10 galip ayrıldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bursaspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, “Bu ligde kazanmak kolay değil. Galibiyetten dolayı mutluyuz. Zor bir maçı geride bıraktık. Ligin başından bu yana sadece bir kez mağlup olan bir rakiple oynadık. Oyun içi hızlı değişkenlikler var. Maçı önceden koparabilirdik. Net pozisyonlarımız vardı. Rakibe berabereyken bir pozisyon, son dakikalarda bir pozisyon verdik. 60'tan sonra Burak Kapacak ile çok önceden maçı koparabilirdik. Böyle maçlarda fırsatlar geldiği zaman bitirmezseniz krize giriyor. Oyuncular da psikolojik olarak skora oynamaya başlıyor. Sonuç olarak Bursaspor Süper Lig'e çıkacak. Kazanmak önemliydi. Oyuncularımı tebrik ediyorum. 23 puan topladık ve kupada tur atladık. Başarılı bir takım olduğumuzu düşünüyorum” diye konuştu.

BURSA 23 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:22

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