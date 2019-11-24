Gemlik’te kaza 1 ölü

Gemlik Armutlu yolunda gece saatlerinde meydana gelen kazada Kerim Duran isimli genç hayatını kaybetti.
Yağışlı yolda otomobil ile servis minibüsü kafa kafaya çarpıştı. Araçta sıkışan Duran itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılırken, gencin hayatını kaybettiği tespit edildi. 24 yaşındaki Kerim Duran'ın cenazesi Gemlik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile alakalı soruşturma başlatıldı.
BURSA
24 Kasım 2019 Pazar
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