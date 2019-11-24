Durakta beklerken araç çarptı, öldü

BURSA'da durakta beklerken aracın çarptığı Serkan Şebil (44), hayatını kaybetti.

Yenişehir ilçesinin kırsal Marmaracık Mahallesi'nde, ilçe merkezine gitmek için durakta otobüs bekleyen evli ve 2 çocuk babası Serkan Şebil'e Ö.Y. yönetimindeki araç çarptı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, çobanlık yaptığı belirtilen Serkan Şebil'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Kaza sonrası araç sürücüsü Ö.Y gözaltına alındı.



BURSA 24 Kasım 2019 Pazar İMSAK 06:23

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