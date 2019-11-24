Sıcak su kazanı bomba gibi patladı

Bursa'da sıcak su kazanının patlaması sonucu 18 yaşındaki genç hastanelik oldu.

Olay, Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı kırsal Boğazköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ailesiyle birlikte yaşayan M.B. (18) duş almak için banyoya girdi. Suyun hızla ısındığını ve kazanının derecesinin arttığını fark eden M.B., dışarı çıkmak istedi. Banyo kapısında çıktığı esnada su kazanı bomba gibi patladı.

Patlamanın etkisiyle neye uğradıklarını şaşıran aile yaralı genci yerden kaldırarak 112 acil sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan M.B.'nin vücudunda kesikler ve yanıklar olduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

BURSA 24 Kasım 2019 Pazar İMSAK 06:23

GÜNEŞ 07:52

ÖĞLE 12:55

İKİNDİ 15:26

AKŞAM 17:49

YATSI 19:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.