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Bursa iş dünyasına Portekiz’den yatırım daveti

İHA

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), 'Portekiz'de Yatırım ve İş Olanakları Toplantısı'na ev sahipliği yaptı.

Bursa iş dünyasına Portekiz’den yatırım daveti

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), ‘Portekiz’de Yatırım ve İş Olanakları Toplantısı’na ev sahipliği yaptı.
Bursa iş dünyasının çatı kuruluşu BTSO, Portekiz Ankara Büyükelçisi Paula Leal Da Silva ile Ekonomi ve Ticaret Müsteşarı Celeste Mota Tezsezen’i ağırladı. BTSO Ana Hizmet Binası’nda düzenlenen ‘Portekiz’de Yatırım ve İş Olanakları Toplantısı’nda Portekiz Yatırım Ajansı (AICEP) hakkında bilgilendirme sunumu yapıldı. Bursa iş dünyasına Portekiz’deki yatırım imkanlarının anlatıldığı toplantıya BTSO Yönetim Kurulu Üyeleri Osman Nemli ve Alparslan Şenocak da katıldı.
BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Osman Nemli, Bursa’nın Portekiz ile olan ticaret hacminin her geçen yıl arttığını söyledi. Tekstil ve otomotiv yan sanayi sektörleri başta olmak üzere 200’e yakın Bursa firmasının Portekiz’e ihracat gerçekleştirdiğini aktaran Osman Nemli, “Türkiye ve Portekiz arasındaki ticarette artan bir ivme var. İki ülke arasındaki ticaret hacmi geçen yıl yüzde 36 artışla 1.7 milyar dolar seviyelerine ulaştı. Ancak iki ülke arasındaki ticaret hacmi hedefi olan 5 milyar dolar seviyelerine ulaşabilmek için hala kat etmemiz gereken uzun bir mesafe bulunuyor. Bu doğrultuda Bursa iş dünyası olarak Portekizli dostlarımızla ilişkilerimizi ilerletmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.
BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Alparslan Şenocak ise BTSO üyelerine yurt dışı pazarlarda yeni iş fırsatları oluşturmayı amaçladıklarını belirterek, “Düzenlediğimiz toplantılarla farklı ülkelerdeki güncel yatırım imkanları hakkında üyelerimizi bilgilendiriyoruz. Avrupa pazarına açılan önemli kapılardan biri olan Portekiz de firmalarımıza cazip imkanlar sunuyor. İki ülke iş dünyası birbirini daha iyi tanıdıkça işbirlikleri de artacaktır” diye konuştu.
Bursa’nın Türkiye ekonomisi açısından çok önemli bir konumda bulunduğunu belirten Portekiz Ankara Büyükelçisi Paula Leal Da Silva, “Otomotiv ve tekstil gibi bir çok endüstri alanında önemli başarılara imza atmış bir kentin Portekiz ile ticari ilişkilerini artımasını hedefliyoruz. Portekiz, 500 milyon tüketiciye hitap eden Avrupa pazarına erişim sağlanabilecek cazip ve güvenilir bir yatırım köprüsü konumunda. Bursalı yatırımcıları, yatırım ve iş olanaklarını yerinde görebilmeleri için Portekiz’de ağırlamak istiyoruz” şeklinde konuştu.
Açılış konuşmalarının ardından Portekiz’deki yatırım olanaklarının anlatıldığı program, sorucevap bölümü ile sona erdi.

BURSA

24 Kasım 2019 Pazar

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