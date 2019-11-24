Gemlik Belediyesi öğretmenleri unutmadı

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, hayatta yaşadığımız iyi olan ne varsa hepsinin öğretmenler sayesinde olduğunu söyledi.

24 Kasım Öğretmenler Günü sebebiyle öğretmenlere seslenen Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, “Bu gün bulunduğum makamda isem öğretmenlerimin hakkı çok. Hayatımızda yaşadığımız iyi olan ne varsa sizlerin katkılarıyla. Hastalandığımızda şifa için gittiğimiz doktorun da, evlerimizi inşa eden mimar ve mühendislerin de, zorda kaldığımızda sığındığımız emniyet mensuplarımızın da, vatanımız için canını ortaya koyan askerlerimizin de yetişmesinde öğretmenlerin katkıları çoktur. Bu açıdan tüm öğretmenlerimize ayrı ayrı teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

BURSA 24 Kasım 2019 Pazar İMSAK 06:23

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