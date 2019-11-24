Karacabey Belediyespor - Bayrampaşa: 0-0

STAT: M. Fehmi Gerçeker
HAKEMLER: Gürcan Hasova (xx), Muhammet Sait Emre Alagöz (xx), Yusuf Susuz (xx)
KARACABEY BELEDİYESPOR: Hasan (x) Hasan Güleryüz (x), Oğuz (x), Sergen (x), İlyas (x), Muhammet (x), Abuzer (x), Said (xx) (Dk.75 Gökalp), Gökhan (x) (Dk.82 Saruhan), Onur (xx), Rasimcan (xx)
BAYRAMPAŞA: Veysel (x) Hüseyin (x), Mehmet (xx), Halil (xx) (Dk.77 Muhammed), Bünyamin (x), Hakkı (x) (Dk.65 Mertcan), Mert (x), Oğuz (x), Taner(x) (Dk.84 Mehmet), Selim (x), İsmail (x)
SARI KART: İlyas, Abuzer, Said (Karacabey Belediyespor), İsmail (Bayrampaşa)
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele eden Karacabey Belediyespor, sahasında Bayrampaşa ile 0-0 berabere kalmasına rağmen aldığı 1 puan ile liderliğe yükseldi.
12´nci dakikada Said´in ceza sahası içerisinden vuruşunda kaleci Veysel gole izin vermedi.
34´üncü dakikada Hakkı´nın vuruşunda kaleci Hasan topu kornere çeldi.
39´uncu dakikada Hasan´ın ortasında ceza sahasının içerisinde topla buluşan Abuzer´in kafa vuruşu sonucu kaleci Veysel topa müdahale ederek topu ceza sahasına çeldi.
42´nci dakikada Said´in vuruşunda Veysel topa müdahale ederek kornere çeldi.
Karşılaşmada gol çıkmayınca Karacabey Belediyespor, Bayrampaşa ile 0-0 berabere kaldı.
BURSA
24 Kasım 2019 Pazar
- İMSAK 06:23
- GÜNEŞ 07:52
- ÖĞLE 12:55
- İKİNDİ 15:26
- AKŞAM 17:49
- YATSI 19:12