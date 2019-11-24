Karacabey Belediyespor - Bayrampaşa: 0-0



STAT: M. Fehmi Gerçeker

HAKEMLER: Gürcan Hasova (xx), Muhammet Sait Emre Alagöz (xx), Yusuf Susuz (xx)

KARACABEY BELEDİYESPOR: Hasan (x) Hasan Güleryüz (x), Oğuz (x), Sergen (x), İlyas (x), Muhammet (x), Abuzer (x), Said (xx) (Dk.75 Gökalp), Gökhan (x) (Dk.82 Saruhan), Onur (xx), Rasimcan (xx)

BAYRAMPAŞA: Veysel (x) Hüseyin (x), Mehmet (xx), Halil (xx) (Dk.77 Muhammed), Bünyamin (x), Hakkı (x) (Dk.65 Mertcan), Mert (x), Oğuz (x), Taner(x) (Dk.84 Mehmet), Selim (x), İsmail (x)

SARI KART: İlyas, Abuzer, Said (Karacabey Belediyespor), İsmail (Bayrampaşa)

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele eden Karacabey Belediyespor, sahasında Bayrampaşa ile 0-0 berabere kalmasına rağmen aldığı 1 puan ile liderliğe yükseldi.

12´nci dakikada Said´in ceza sahası içerisinden vuruşunda kaleci Veysel gole izin vermedi.

34´üncü dakikada Hakkı´nın vuruşunda kaleci Hasan topu kornere çeldi.

39´uncu dakikada Hasan´ın ortasında ceza sahasının içerisinde topla buluşan Abuzer´in kafa vuruşu sonucu kaleci Veysel topa müdahale ederek topu ceza sahasına çeldi.

42´nci dakikada Said´in vuruşunda Veysel topa müdahale ederek kornere çeldi.

Karşılaşmada gol çıkmayınca Karacabey Belediyespor, Bayrampaşa ile 0-0 berabere kaldı.

BURSA 24 Kasım 2019 Pazar İMSAK 06:23

GÜNEŞ 07:52

ÖĞLE 12:55

İKİNDİ 15:26

AKŞAM 17:49

YATSI 19:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.