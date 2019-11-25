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Anne ve çocukları ölümden döndü

İHA

Bursa'nın İznik ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden kadın sürücü, çocuklarının da içinde bulunduğu otomobille takla attı. Ölünden dönen anne ve çocukları, hastaneye kaldırıldı.

Anne ve çocukları ölümden döndü

Bursa'nın İznik ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden kadın sürücü, çocuklarının da içinde bulunduğu otomobille takla attı. Ölünden dönen anne ve çocukları, hastaneye kaldırıldı.
Kaza, İznik ilçesi Boyalıca Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 EG 8688 plakalı otomobil sürücüsü N.İ., İznikOrhangazi karayolununun 20. Kilometresinde direksiyon hakimiyetinin kaybetti. Yolun kenarına ters dönen araçta bulunan N.İ. ve çocukları F.Z.İ (4) ve B.C.İ. (10) yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

BURSA

25 Kasım 2019 Pazartesi

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