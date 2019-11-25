Yenişehir'de işletmeciler sigara konusunda bilgilendirildi

Yenişehir İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri ilçede hizmet veren kafeterya yöneticilerine, açık alanda sigara içilmesi konusunda bilgilenme yaptı.

Yenişehir Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen programa Kaymakam Suat Seyitoğlu, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Kavak, İlçe Emniyet Müdürü İlhami Araali, Jandarma Komutanı Barış Ünver ve kafetarya sahipleri ile Belediye zabıta ekipleri katıldı.

Son günlerde artan sigara denetimleri konusunda sağlıklı bilgi almak için yetkililerden yardım isteyen işletme sahipleri için halk eğitim merkezinde düzenlenen toplantıda sigara içilebilecek yerler hakkında firma sahipleri bilgilendirilirken sahada da uygulamalı olarak gösterilip eksikliklerin bir an önce giderilmesi istendi.

İşletmeci Ahmet Akar, “İlçe kaymakamımızdan sigara içilebilecek yerler hakkından bizlerin bilgilendirilmesi konusunda yardım talebinde bulunduk. Kendisi, Yenişehir İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından bir program düzenlenmesi istedi. Son derece sağlıklı bir toplantı yapıldı emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

BURSA 25 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:24

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