252 kiloluk yaban domuzunu avladılar

BURSA'nın Harmancık ilçesinde avcılar, çiftçilerin ekili arazilerini talan eden, 252 kilogram ağırlığındaki yaban domuzunu avladı.

Harmancık'a bağlı Kışmanlar Mahallesi'nde, bir süredir çiftçilerin ekili arazilerini talan eden yaban domuzu, avcılar tarafından avlandı. Harmancık Avcılar ve Atıcılar Kulübü Başkanı Mustafa Balı, yaban domuzunun 252 kilogram ağırlığında olduğunu söyledi. Dağ ilçelerinde çok fazla yaban domuzu olduğunu belirten Balı, "Çiftçilerin tarlalarını talan ediyorlar, ana yola çıkarak, trafiği tehlikeye sokuyorlar. Mağdur çiftçilerimizin talebi üzerine ava çıktık. Köylülerimize zarar veren ve korkutan yaban domuzunu zor da olsa avladık. 4-5 kişi anca taşıyabildik'' diye konuştu.



BURSA 25 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:24

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