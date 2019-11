Bursa’da uygunsuz gıda üreten 491 firmaya 4 milyon 300 bin lira ceza kesildi Üretilen gıda ürünlerinin yüzde 90’ı temiz

Bursa'da yılbaşından bu yana uygunsuz gıda üretimi yapan 491 adet firmaya 4 milyon 300 bin lira ceza kesildi. İncelenen gıda numunelerinin ise yüzde 90’ı temiz çıktı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin talimatıyla ülke genelinde ay sonuna kadar gıda üretimi yapan firmalar denetleniyor. Bursa’da da 200 personelden oluşan 100 ekip sahada denetimlerini aralıksız devam ettiriyor. Bir et tesisinde Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül de gıda denetimlerine katıldı. 56 bin metrekarede günde 600 büyükbaş, 200 küçükbaş olmak üzere 800 hayvanın kesilip işlendiği tesislerin her bölümü titizlikle incelendi. Etlerin dereceleri ölçülürken, gramajları da kontrol edildi.

Denetimlerin sonunda açıklama yapan Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, yıl içinde denetimlerin sürekli devam ettiğini belirterek, “Yıl içinde yapılan denetimlerimizin yanı sıra Bakanımız Bekir Pakdemirli’nin talimatı ile yurt genelinde gıda denetimlerini yapıyoruz. Bursa olarak yaklaşık 200 personelle sahadayız. Et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, unlu mamuller, toplu tüketim yerleri, satış yerlerinden tutun da okul kantinlerine kadar denetimlerimizi yapmaktayız. Hedefimiz özellikle üretim yapan 3 bin 800 işletmemiz bu hafta içinde tamamı denetlenecek. Zaten bunlarda yıl içinde 34 defa denetleniyor. Bu hafta içinde tümünü elden geçireceğiz. Amacımız tüketicimizin sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimi ve tüketmesini sağlamaktır. Bursa geneli ve 17 ilçemizde denetimlerimiz devam ediyor” diye konuştu.

Geçen yıl 45 bin firma denetleme hedefinin, bu sene 65 bin olarak koyulduğunu ifade eden Aygül, “Biz bu 65 binin 48 bin civarını gerçekleştirdik. Geriye kalan süre içinde diğer denetimleri tamamlayarak hedefimize ulaşacağız. Gıda denetimleri yaparken gıdalardan numuneler alıyor, inceliyoruz. İşlemler yapılırken usulsüz çıkan numunelerle ilgili cezai işlem yapıyoruz. Savcılığa suç duyurusunda bulunmak dahil birçok işlem yürütmekteyiz” dedi.

Bursa’da kesilen cezaların yıllara göre değiştiğini vurgulayan Aygül, “Yıllara göre değişmekle beraber 3 ile 5 milyon arasında ceza kesiliyor. 2019 yılının başından beri 491 adet idari yaptırım uygulanırken, 4 milyon 300 bin TL para cezası kesildi. Şunu gönül rahatlığı ile söyleyebiliriz ki aldığımız gıda numunelerinin yüzde 10’u civarında sıkıntı görülmektedir. Yüzde 90 sıkıntısızdır. Eski yıllarda yüzde 3040’larda olan oranın yüzde 10’lara düştüğünü söyleyebiliriz. Süreç iyileşerek devam ediyor. Gıda üretimi yapanlar da kendilerini geliştirerek daha faydalı ve kaliteli gıda üretimleri ortaya koymak için çalışıyorlar. Ama devletin de uygun üretim yapmayan firmalara da yaptırımları olacak. Kuralına uyanlara teşekkür ederken, uymayanlara da cezalar kesilecek” ifadelerini kullandı.

