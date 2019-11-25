Gemlik Belediyespor judoda Ümitler 1. Liginde

Türkiye Judo Federasyonu tarafından Antalya’nın Kemer ilçesinde düzenlenen müsabakalardan Gemlik Belediyespor başarıyla döndü.

Ümitler Mix 1. ligine yükselme mücadelesi veren Belediyespor judo ekibi, 13 takım arasından 3. olarak 2020 yılı Spor Toto Judo Ümitler 1. Ligi’nde mücadele etmeye hak kazandı. Müsabakalarla ilgili açıklama yapan Gemlik Belediyespor Judo Antrenörü Ahmet Kılınç, Kemer’de düzenlenen müsabakalarda judo ekibinin çok iyi bir performans sergilediğini ifade ederken, aldıkları üçüncülük için mutlu olduklarını ve daha iyisini yapmak için çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti. Ümitler 1. Liginin zorlu bir lig olduğunun da altını çizen Kılınç, ligde başarılı olmak için çok çalışacaklarının kaydetti.

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan ise, Gemlik’in artık kültür ve sanatın yanı sıra sporun kenti olarak anılacağını ve bunun için çalışmalara devam ettiklerini vurguladı. Sporcuları tebrik eden Başkan Sertaslan, sporcuların zorlu maçlara daha da iyi hazırlanacaklarına güveninin tam olduğunun altını çizdi.

BURSA 25 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:24

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