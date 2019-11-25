Engellilerden Gölyazı çıkarması

Mustafakemalpaşa Belediyesi Murat Uzgur Engelsiz Yaşam Merkezi kursiyerleri, Gölyazı köyüne çıkarma yaptı.

Engelliler Avrupa'nın en güzel kasabaları arasında gösterilen Uluabat Gölü kıyısındaki Gölyazı köyünde yazdan kalma havanın tadını çıkardı. 'Küçük Venedik' olarak da bilinen 2 bin 600 yıllık Gölyazı köyünün sokaklarını gezen 60 kişilik grup tarihi yapılara hayran kaldı. Belediye Sosyal İşler Müdürü Filiz Gencer’in himâyesinde gerçekleşen geziye Başkan Mehmet Kanar’ın eşi Yasemin Kanar da eşlik etti. Engelli vatandaşlar öğle yemeğinin ardından balıkçı tekneleriyle Gölyazı, köyünün eşsiz doğal güzelliği etrafında tur atarak gölün keyfini çıkardı.

Belediye Başkanı Mehmet Kanar, “Engellilerin sosyal hayata kazandırılması için her hafta çeşitli faaliyetler düzenleyerek onların moralli olmalarını sağlamaya çalışıyoruz” dedi.

BURSA 25 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:24

GÜNEŞ 07:53

ÖĞLE 12:56

İKİNDİ 15:26

AKŞAM 17:48

YATSI 19:11

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.